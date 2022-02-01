"Мы всегда были вместе": Сын Леонида Куравлёва выступил с трогательной речью на церемонии прощания с отцом

Василий Куравлёв, сын народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва, выступил с трогательной речью на церемонии прощания с актёром. Он поблагодарил отца и заметил, что всегда будет ощущать его присутствие рядом.

Он отметил, что папа не умер, а "перешёл в другое измерение". Однако Василий заметил, что, безусловно, будет общаться и взаимодействовать с отцом в будущем.

"Прежде всего через твоих киногероев, твои роли, ну и, конечно же, через детские светлые воспоминания, где вы с мамой ко мне обращаетесь. Я тебя очень люблю, мы всегда были вместе, и сейчас вместе, и обязательно будем вместе. Спасибо тебе, папа. Я с тобой не прощаюсь", — приводит слова Василия с церемонии РИА ФАН.