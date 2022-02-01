"Мы всегда были вместе": Сын Леонида Куравлёва выступил с трогательной речью на церемонии прощания с отцом
По словам Василия, в будущем он будет взаимодействовать с папой через его киногероев, роли и детские светлые воспоминания, в которых родитель обращался к ребёнку вместе с мамой.
Кадр видео © РИА ФАН
Речь сына Леонида Куравлёва Василия на церемонии прощания с актёром © РИА ФАН
Василий Куравлёв, сын народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва, выступил с трогательной речью на церемонии прощания с актёром. Он поблагодарил отца и заметил, что всегда будет ощущать его присутствие рядом.
Он отметил, что папа не умер, а "перешёл в другое измерение". Однако Василий заметил, что, безусловно, будет общаться и взаимодействовать с отцом в будущем.
"Прежде всего через твоих киногероев, твои роли, ну и, конечно же, через детские светлые воспоминания, где вы с мамой ко мне обращаетесь. Я тебя очень люблю, мы всегда были вместе, и сейчас вместе, и обязательно будем вместе. Спасибо тебе, папа. Я с тобой не прощаюсь", — приводит слова Василия с церемонии РИА ФАН.
Напомним, 30 января стало известно о смерти актёра Леонида Куравлёва. Артисту было 85 лет. Как сообщал Лайф, 17 января результаты КТ показали у него обширное поражение лёгких. О том, что Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние артиста ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. 21 января СМИ сообщили, что его выписали из Коммунарки и перевели в хоспис.
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