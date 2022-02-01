Актёра Леонида Куравлёва похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС. Его могила находится на семейном участке рядом с супругой Ниной, которой не стало в 2012 году. Куравлёв прожил с ней почти 60 лет. По желанию родственников траурные церемонии проводились в закрытом формате.