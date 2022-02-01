Актёра Леонида Куравлёва похоронили на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с артистом проходила в Центральной клинической больнице в закрытом формате. Проститься с ним пришли его близкие и коллеги.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС. Его могила находится на семейном участке рядом с супругой Ниной, которой не стало в 2012 году. Куравлёв прожил с ней почти 60 лет. По желанию родственников траурные церемонии проводились в закрытом формате.
Прощание с актёром состоялось в Центральной клинической больнице, на церемонии присутствовали близкие и коллеги артиста.
Напомним, 30 января стало известно о смерти актёра Леонида Куравлёва. Артисту было 85 лет. Как сообщал Лайф, 17 января результаты КТ показали у него обширное поражение лёгких. О том, что Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние артиста ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. 21 января СМИ сообщили, что его выписали из Коммунарки и перевели в хоспис.
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