Видео 18+: Стрельба полицейского по растерзавшему чихуа-хуа стаффорду в Москве попала на видео

Фрагмент видео с нагрудной камеры полицейского © Telegram / SHOT

Регистратор с нагрудной камеры столичного полицейского зафиксировал момент стрельбы по стаффорду, который насмерть растерзал чихуа-хуа и напал на одного из приехавших стражей порядка. Жуткие кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.

На ролике видно, как агрессивная собака бойцовской породы бежит на правоохранителя. Сначала сотрудник попытался залить животное перцовым баллончиком, но это не помогло. После этого раздаётся несколько выстрелов. Животное падает и начинает громко скулить.

Псу с огнестрельным ранением удалось выжить, его доставили в ветеринарную клинику. А на его хозяина будет составлен административный протокол о мелком хулиганстве.