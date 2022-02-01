Видео 18+: Стрельба полицейского по растерзавшему чихуа-хуа стаффорду в Москве попала на видео
Псу с огнестрельным ранением удалось выжить, его доставили в ветеринарную клинику. А на его хозяина будет составлен административный протокол о мелком хулиганстве.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Фрагмент видео с нагрудной камеры полицейского © Telegram / SHOT
Регистратор с нагрудной камеры столичного полицейского зафиксировал момент стрельбы по стаффорду, который насмерть растерзал чихуа-хуа и напал на одного из приехавших стражей порядка. Жуткие кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.
На ролике видно, как агрессивная собака бойцовской породы бежит на правоохранителя. Сначала сотрудник попытался залить животное перцовым баллончиком, но это не помогло. После этого раздаётся несколько выстрелов. Животное падает и начинает громко скулить.
Псу с огнестрельным ранением удалось выжить, его доставили в ветеринарную клинику. А на его хозяина будет составлен административный протокол о мелком хулиганстве.
Как ранее сообщал Лайф, инцидент произошёл во дворе одного из домов на улице Софьи Ковалевской в Москве. Стаффорд, гулявший без поводка и намордника, набросился на маленькую собаку породы чихуа-хуа и загрыз её насмерть. Полицейских вызвала владельца погибшего животного. Хозяин стаффорда тем временем спал в снегу в состоянии алкогольного опьянения. Позже правоохранители сделали ему тест на алкоголь, который показал 0,50 мг/л. По факту произошедшего проводится проверка.
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