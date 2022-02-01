В Петербурге трёхмесячный малыш умер после кормления коровьим молоком
По предварительной информации, смерть ребёнка заметила его мать, которая спала рядом. Она тут же позвонила мужу. Он и вызвал скорую, приехав домой.
Медицинский сотрудник выездной бригады Станции скорой медицинской помощи. Фото © ТАСС / Вадим Скрябин
В Санкт-Петербурге трёхмесячный малыш умер после того, как мать покормила его коровьим молоком. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Агентство журналистских расследований.
Отмечается, что инцидент произошёл 31 января. По предварительным данным, около семи утра 31-летняя уроженка Алтайского края покормила младенца из бутылочки коровьим молоком и положила спать рядом. Когда она проснулась через два часа, то увидела, что ребёнок находится без сознания, с приоткрытым ртом и посиневшим языком. Она тут же позвонила гражданскому мужу, который приехал домой только в 12 часов и вызвал скорую помощь. Медики уже ничем не могли помочь малышу. Позже в квартиру приехали полицейские.
Как уточняется, у женщины есть ещё трое детей в возрасте от 6 до 13 лет, но они живут в Алтайском крае с бабушкой. Кроме того, в 2014 году она привлекалась к административной ответственности за мелкие хищения и неисполнение родительских обязанностей. Однако в Санкт-Петербурге семья на учёте не состоит.
Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии на сортировочной ленте в мусоропереработке обнаружили тело младенца. Ребёнка нашли в завязанном пакете и мусорном мешке. Малыш лежал, поджав руки под подбородком и скрестив ноги, как будто до того, как погибнуть, очень сильно замёрз.
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