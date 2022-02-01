В Петербурге трёхмесячный малыш умер после кормления коровьим молоком

В Санкт-Петербурге трёхмесячный малыш умер после того, как мать покормила его коровьим молоком. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Агентство журналистских расследований.

Отмечается, что инцидент произошёл 31 января. По предварительным данным, около семи утра 31-летняя уроженка Алтайского края покормила младенца из бутылочки коровьим молоком и положила спать рядом. Когда она проснулась через два часа, то увидела, что ребёнок находится без сознания, с приоткрытым ртом и посиневшим языком. Она тут же позвонила гражданскому мужу, который приехал домой только в 12 часов и вызвал скорую помощь. Медики уже ничем не могли помочь малышу. Позже в квартиру приехали полицейские.

Как уточняется, у женщины есть ещё трое детей в возрасте от 6 до 13 лет, но они живут в Алтайском крае с бабушкой. Кроме того, в 2014 году она привлекалась к административной ответственности за мелкие хищения и неисполнение родительских обязанностей. Однако в Санкт-Петербурге семья на учёте не состоит.