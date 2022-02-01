Избивший свою девушку футболист Гринвуд удалён из состава МЮ в FIFA 22

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд был удалён из состава своей команды в симуляторе FIFA 22.

Произошло это после обновления игры, состоявшегося 1 февраля. Теперь при выборе "Манчестер Юнайтед" в режиме "Быстрая игра" в составе команды нельзя найти Гринвуда. При этом в онлайн-режимах игры он по-прежнему остаётся.