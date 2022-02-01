Избивший свою девушку футболист Гринвуд удалён из состава МЮ в FIFA 22
На фоне громкого скандала форвард был отстранён от тренировок с командой, а позже арестован.
Мейсон Гринвуд. Фото © instagram / masongreenwood
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд был удалён из состава своей команды в симуляторе FIFA 22.
Произошло это после обновления игры, состоявшегося 1 февраля. Теперь при выборе "Манчестер Юнайтед" в режиме "Быстрая игра" в составе команды нельзя найти Гринвуда. При этом в онлайн-режимах игры он по-прежнему остаётся.
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Ранее Лайф сообщал, что девушка Мейсона Гринвуда выложила в "Инстаграме" фото и видео с синяками и обвинила своего молодого человека в избиении. После этого футболист был отстранён от тренировок с командой, а вскоре арестован.
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