Лев Лещенко посетовал на плохое настроение в свой день рождения
Певец отметил, что его "мучают звонками". Автор песен, продюсер и киноактёр также сообщил, что сегодня выступает в "Крокус Сити Холл".
Лев Лещенко © Instagram / leshchenko_lv
Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко 1 февраля отмечает свой день рождения, артисту исполнилось 80 лет. Однако в беседе с Лайфом он рассказал, что праздничного настроения у него нет.
"Еду в машине сейчас на репетицию. Мучают звонками. Никакого настроения пока нет. Жду вечера. Причём все начинают болеть — и артисты и друзья, — поэтому настроение такое — ожидание", — сказал он.
Лев Лещенко также отметил, что сегодня выступает в "Крокус Сити Холле".
Ранее соратник первого президента РФ Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис рассказал, как первый президент РФ отмечал свой день рождения. По словам советника, первый глава РФ терпеливо и спокойно относился к поздравительным речам, принимая всю радостность и условность этих традиций.
Певец, музыкальный педагог, автор песен, продюсер и киноактёр Лев Валерьянович Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве, в районе Сокольников. После школы он пытался поступить в ГИТИС, но ничего не вышло. С 1959 по 1960 год Лещенко работал рабочим сцены в Большом театре, а затем до 1961-го — слесарем-сборщиком на заводе точных измерительных приборов. Знаковой для своей музыкальной карьеры он всегда считал песню Давида Тухманова "День Победы", которую впервые исполнил 9 мая 1975 года. Подробнее о биографии Лещенко можно узнать на uznayvse.ru.
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