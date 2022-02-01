Лев Лещенко посетовал на плохое настроение в свой день рождения

Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко 1 февраля отмечает свой день рождения, артисту исполнилось 80 лет. Однако в беседе с Лайфом он рассказал, что праздничного настроения у него нет.

"Еду в машине сейчас на репетицию. Мучают звонками. Никакого настроения пока нет. Жду вечера. Причём все начинают болеть — и артисты и друзья, — поэтому настроение такое — ожидание", — сказал он.

Лев Лещенко также отметил, что сегодня выступает в "Крокус Сити Холле".

Ранее соратник первого президента РФ Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис рассказал, как первый президент РФ отмечал свой день рождения. По словам советника, первый глава РФ терпеливо и спокойно относился к поздравительным речам, принимая всю радостность и условность этих традиций.