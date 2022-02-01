Песков: Заявления критиков Кадырова в СМИ не равняются обращению в правоохранительные органы

В Кремле не видят необходимости следить за обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова со стороны семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никакой необходимости для Кремля следить за этим нет, правоохранительные органы выполняют свои функции — и делают это весьма чётко", — отметил представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что дети Янгулбаева сейчас находятся за границей, а если у этих граждан есть опасения, связанные с их безопасностью, "то они как минимум должны обратиться в правоохранительные органы".