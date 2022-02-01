Песков: Заявления критиков Кадырова в СМИ не равняются обращению в правоохранительные органы
В Кремле напомнили, что сыновья судьи, публично связывающие преследование семьи с главой Чечни, находятся за границей.
Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Елена Афонина
В Кремле не видят необходимости следить за обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова со стороны семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никакой необходимости для Кремля следить за этим нет, правоохранительные органы выполняют свои функции — и делают это весьма чётко", — отметил представитель Кремля.
Песков обратил внимание, что дети Янгулбаева сейчас находятся за границей, а если у этих граждан есть опасения, связанные с их безопасностью, "то они как минимум должны обратиться в правоохранительные органы".
"Озвучиваемые из-за границы заявления не могут быть поводом для Кремля для того, чтобы предпринимать какие-либо действия, тем более кто-то выдвигает [обвинения] в адрес Рамзана Кадырова. Заявление в СМИ не равняется обращению в правоохранительные органы", — отметил он.
Ранее Кремль переадресовал правоохранителям вопрос о похищении жены экс-судьи из Чечни. По словам Пескова, власти предпочитают не верить подобным сообщениям без подтверждений, ведь сейчас "уж слишком неправдивое время". По последним данным, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, чью жену ранее вывезли на допрос из Нижнего Новгорода, покинул Россию вместе с дочерью. Вместе с тем глава региона Рамзан Кадыров заявил, что его сообщения об экс-судье вовсе не были угрозой.
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