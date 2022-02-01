Суд не удовлетворил иск юриста Троицкой к Собчак из-за вопроса о "форумчаночках"

Представитель Собчак — о решении Кунцевского суда отказать в иске © LIFE

Кунцевский суд Москвы отказал основателю компании по оказанию юридических услуг "Троицкая и партнёры" Эльнаре Троицкой в удовлетворении иска к блогеру Ксении Собчак из-за инцидента на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом Лайфу сообщила представитель телеведущей Елена.

"Это не конец истории, у уважаемого истца есть право обжаловать это решение в вышестоящей инстанции, но мы полагаем, что оно абсолютно обоснованно и законно", — сказала Елена.

По её словам, Собчак трепетно относится к журналистской этике и всегда очень корректна в высказываниях. Представитель блогера высказала предположение, что Троицкая пыталась использовать популярность Собчак для привлечения внимания к себе.

Троицкая в комментарии корреспонденту Лайфа заметила, что совершенно не удивлена решением инстанции и будет подавать апелляцию.

Эльнара Троицкая — о решении суда отказать в удовлетворении иска к Собчак © LIFE