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Суд не удовлетворил иск юриста Троицкой к Собчак из-за вопроса о "форумчаночках"

Однако сдаваться основатель юридической компании не собирается и будет подавать апелляцию на это решение, а также обосновывать свою позицию в вышестоящей инстанции.

1 февраля, 10:56

Эльнара Троицкая и Ксения Собчак © LIFE / Instagram / xenia_sobchak

Представитель Собчак — о решении Кунцевского суда отказать в иске © LIFE

Кунцевский суд Москвы отказал основателю компании по оказанию юридических услуг "Троицкая и партнёры" Эльнаре Троицкой в удовлетворении иска к блогеру Ксении Собчак из-за инцидента на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом Лайфу сообщила представитель телеведущей Елена.

"Это не конец истории, у уважаемого истца есть право обжаловать это решение в вышестоящей инстанции, но мы полагаем, что оно абсолютно обоснованно и законно", — сказала Елена.

По её словам, Собчак трепетно относится к журналистской этике и всегда очень корректна в высказываниях. Представитель блогера высказала предположение, что Троицкая пыталась использовать популярность Собчак для привлечения внимания к себе.

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Троицкая в комментарии корреспонденту Лайфа заметила, что совершенно не удивлена решением инстанции и будет подавать апелляцию.

Эльнара Троицкая — о решении суда отказать в удовлетворении иска к Собчак © LIFE

"Это не первое моё дело гражданское, будем подавать апелляцию и обосновывать свою позицию", — заметила Троицкая.

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Напомним, в июне прошлого года руководитель юридической компании "Троицкая и партнёры" Эльнара Троицкая подала иск к телеведущей Ксении Собчак за вопрос, заданный на Петербургском международном экономическом форуме. Свою репутацию юрист оценивает в 50 миллионов рублей. По словам Собчак, у этой инициативы нет судебной перспективы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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