Суд не удовлетворил иск юриста Троицкой к Собчак из-за вопроса о "форумчаночках"
Однако сдаваться основатель юридической компании не собирается и будет подавать апелляцию на это решение, а также обосновывать свою позицию в вышестоящей инстанции.
Эльнара Троицкая и Ксения Собчак © LIFE / Instagram / xenia_sobchak
Представитель Собчак — о решении Кунцевского суда отказать в иске © LIFE
Кунцевский суд Москвы отказал основателю компании по оказанию юридических услуг "Троицкая и партнёры" Эльнаре Троицкой в удовлетворении иска к блогеру Ксении Собчак из-за инцидента на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом Лайфу сообщила представитель телеведущей Елена.
"Это не конец истории, у уважаемого истца есть право обжаловать это решение в вышестоящей инстанции, но мы полагаем, что оно абсолютно обоснованно и законно", — сказала Елена.
По её словам, Собчак трепетно относится к журналистской этике и всегда очень корректна в высказываниях. Представитель блогера высказала предположение, что Троицкая пыталась использовать популярность Собчак для привлечения внимания к себе.
Троицкая в комментарии корреспонденту Лайфа заметила, что совершенно не удивлена решением инстанции и будет подавать апелляцию.
Эльнара Троицкая — о решении суда отказать в удовлетворении иска к Собчак © LIFE
"Это не первое моё дело гражданское, будем подавать апелляцию и обосновывать свою позицию", — заметила Троицкая.
Напомним, в июне прошлого года руководитель юридической компании "Троицкая и партнёры" Эльнара Троицкая подала иск к телеведущей Ксении Собчак за вопрос, заданный на Петербургском международном экономическом форуме. Свою репутацию юрист оценивает в 50 миллионов рублей. По словам Собчак, у этой инициативы нет судебной перспективы.
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