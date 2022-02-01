Песков: Путин может позвонить вдове Ельцина в годовщину со дня его рождения

Президент России Владимир Путин может позвонить вдове первого главы Российской Федерации Бориса Ельцина Наине в годовщину со дня рождения политика. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, чаще всего он ей звонит. Я не исключаю, что и сегодня президент решит ей позвонить, но точно мне не известно", — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Путин продолжить традицию и пообщаться по телефону с родственниками первого российского президента.

Песков подчеркнул, что, если разговор состоится, СМИ будут проинформированы. Он также добавил, что в день рождения Ельцина его родные и близкие возлагают цветы к могиле, но "какого-то государственного протокола на этот счёт нет", а в Кремле к фигуре экс-президента относятся "так же, как относились всегда".

"Это очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила свой след в истории России и занимает своё особенное место в истории нашей страны", — подчеркнул он.

Кроме того, Песков добавил, что в Кремле до сих пор работают люди из команды Ельцина, однако не стал конкретизировать, кто именно.