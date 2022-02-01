Песков: Путин может позвонить вдове Ельцина в годовщину со дня его рождения
Кроме того, пресс-секретарь добавил, что в Кремле до сих пор работают люди из команды первого президента Российской Федерации, однако не стал конкретизировать, кто именно.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин может позвонить вдове первого главы Российской Федерации Бориса Ельцина Наине в годовщину со дня рождения политика. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, чаще всего он ей звонит. Я не исключаю, что и сегодня президент решит ей позвонить, но точно мне не известно", — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Путин продолжить традицию и пообщаться по телефону с родственниками первого российского президента.
Песков подчеркнул, что, если разговор состоится, СМИ будут проинформированы. Он также добавил, что в день рождения Ельцина его родные и близкие возлагают цветы к могиле, но "какого-то государственного протокола на этот счёт нет", а в Кремле к фигуре экс-президента относятся "так же, как относились всегда".
"Это очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила свой след в истории России и занимает своё особенное место в истории нашей страны", — подчеркнул он.
Кроме того, Песков добавил, что в Кремле до сих пор работают люди из команды Ельцина, однако не стал конкретизировать, кто именно.
Ранее соратник Ельцина Бурбулис рассказал, как первый президент РФ отмечал свой день рождения. По словам советника, первый глава РФ терпеливо и спокойно относился к поздравительным речам, принимая всю радостность и условность этих традиций.
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