Тело пропавшей в Новгородской области девочки удалось найти на снимках с беспилотника

Тело погибшей в Новгородской области девочки удалось обнаружить на снимках, сделанных с беспилотника. Об этом Лайфу рассказали в поисково-спасательном отряде "Феникс".

Пилота и необходимое оборудование прислали московские коллеги из "Лизы алерт", уточнили в организации, так как "Феникс" не имеет собственных подобных технологических возможностей. В зоне поиска были сделаны снимки, и тело ребёнка было найдено при их просмотре. Всю информацию волонтёры передали в Следственный комитет.