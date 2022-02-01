Тело пропавшей в Новгородской области девочки удалось найти на снимках с беспилотника
По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело было передано в центральный аппарат ведомства. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
© Следственный комитет РФ
Тело погибшей в Новгородской области девочки удалось обнаружить на снимках, сделанных с беспилотника. Об этом Лайфу рассказали в поисково-спасательном отряде "Феникс".
Пилота и необходимое оборудование прислали московские коллеги из "Лизы алерт", уточнили в организации, так как "Феникс" не имеет собственных подобных технологических возможностей. В зоне поиска были сделаны снимки, и тело ребёнка было найдено при их просмотре. Всю информацию волонтёры передали в Следственный комитет.
В СК РФ уточнили, что уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" было передано в центральный аппарат по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина. В ближайшее время ему доложат о результатах. На месте работают следователи и криминалисты. Также расследование о халатности проводится в отношении должностных лиц Комитета образования Администрации Холмского муниципального района.
Напомним, в городе Холме Новгородской области ночью 25 января бесследно исчезла маленькая девочка. Лайф сообщал, что до этого мать надолго бросила её дома одну. Выяснилось, что у женщины помимо этой малышки есть ещё семеро детей, но их изъяли органы опеки в декабре. Следов чьего-либо присутствия в доме нет, соседи ничего не видели. Следственный комитет показал видео из дома семьи. Тело малышки удалось найти только спустя почти неделю. Его нашла соседка, когда убирала снег на своём участке. Вероятно, малышку перебросили на соседний участок, так как она сама не смогла бы преодолеть забор.
Комментариев: 0