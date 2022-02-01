Зеленский призвал граждан Украины не паниковать и заявил о стабилизации экономики

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан не паниковать и заявил, что экономика страны стабилизируется, а финансовая система находится под контролем. Об этом он рассказал во вторник на открытии седьмой сессии Верховной рады.

"Экономика Украины стабилизируется, финансовая система под контролем, гривна чувствует себя лучше, золотовалютные резервы — на рекордном уровне, финансовый мир оценивает будущее Украины с оптимизмом", — сказал он.

Поэтому Зеленский призвал украинцев "не поддаваться вирусу паники". Также украинский лидер заявил о необходимости создания единства в информационном пространстве. Он отметил, что медиаполе представляет собой "поле битвы", новости являются "новым оружием", а личные сообщения "имеют реальное и большое влияние на психику людей" и государство.

Также Зеленский рассказал о ряде запланированных западными чиновниками визитов в Киев. По его словам, это является опровержением слухов о том, что кто-то решает судьбу Украины за её спиной. Он подчеркнул, что Незалежной "готовы подставить плечо, а не подножку" и руководство страны благодарно за это партнёрам. При этом Киеву стоит рассчитывать только на свои силы, несмотря на наличие множества друзей. По словам Зеленского, никто вместо граждан Украины не сможет "построить" и "защитить" страну.