Землю 2 февраля настигнет волна солнечной плазмы
Она вызовет магнитные бури, которые, по данным учёных, будут продолжаться два дня. При этом в РАН уровень их воздействия прогнозируют как самый слабый.
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Уже в среду, 2 февраля, Землю накроет волна солнечной плазмы, которая вызовет магнитные бури. Об этом сообщается на сайте американского Центра прогнозирования космической погоды.
Учёные зафиксировали корональный выброс массы на Солнце ещё в минувшее воскресенье, 30 января. Уточняется, что вспышка класса М продолжалась более четырёх часов, после чего её волны направились в сторону Земли. По прогнозам экспертов, магнитные бури среднего уровня G2 ожидаются 2–3 февраля.
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Однако специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук оценивают вероятность грядущей магнитной бури всего лишь в 40%. При этом её уровень прогнозируется как самый слабый.
А ранее невролог Николай Базий объяснил, как без таблеток спастись от влияния магнитной бури. Врач отметил, что в период геомагнитных штормов поберечься стоит не только метеозависимым людям, но и тем, у кого есть хронические заболевания или нарушения нервной системы.
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