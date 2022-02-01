Землю 2 февраля настигнет волна солнечной плазмы

Уже в среду, 2 февраля, Землю накроет волна солнечной плазмы, которая вызовет магнитные бури. Об этом сообщается на сайте американского Центра прогнозирования космической погоды.

Учёные зафиксировали корональный выброс массы на Солнце ещё в минувшее воскресенье, 30 января. Уточняется, что вспышка класса М продолжалась более четырёх часов, после чего её волны направились в сторону Земли. По прогнозам экспертов, магнитные бури среднего уровня G2 ожидаются 2–3 февраля.

Однако специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук оценивают вероятность грядущей магнитной бури всего лишь в 40%. При этом её уровень прогнозируется как самый слабый.