Спикер Рады Стефанчук сделал замечание депутатам за выступление на английском языке

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сделал замечание нескольким депутатам, которые говорили на английском языке во время своего выступления, и попросил использовать их государственный язык. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.

"Уважаемые коллеги, обращаюсь ко всем выступающим, для того, чтобы возвысить нас всех и украинский язык, давайте продуцировать в Раде украинский язык, а коллеги как-то переведут", — сказал он.

Во время собрания парламента во вторник несколько депутатов Верховной рады вышли к трибуне с государственными флагами США, Канады и Великобритании, поблагодарив своих западных партнёров за поддержку Украины на фоне "военной угрозы со стороны России". Парламентарии начали своё выступление на английском языке, что вызвало возмущение среди остальных депутатов. В результате спикер Стефанчук сделал им замечание.