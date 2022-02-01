Спикер Рады Стефанчук сделал замечание депутатам за выступление на английском языке
Таким образом парламентарии хотели отблагодарить своих западных партнёров за поддержку на фоне "военной угрозы со стороны России". Также они взяли с собой к трибуне флаги некоторых стран.
Заседание Верховной рады Украины. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сделал замечание нескольким депутатам, которые говорили на английском языке во время своего выступления, и попросил использовать их государственный язык. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
"Уважаемые коллеги, обращаюсь ко всем выступающим, для того, чтобы возвысить нас всех и украинский язык, давайте продуцировать в Раде украинский язык, а коллеги как-то переведут", — сказал он.
Во время собрания парламента во вторник несколько депутатов Верховной рады вышли к трибуне с государственными флагами США, Канады и Великобритании, поблагодарив своих западных партнёров за поддержку Украины на фоне "военной угрозы со стороны России". Парламентарии начали своё выступление на английском языке, что вызвало возмущение среди остальных депутатов. В результате спикер Стефанчук сделал им замечание.
Ранее Лайф рассказал, что депутат Рады Дунда решил "подарить" США несуществующий российский регион. Парламентарий захотел от щедрот своих даровать этот выдуманный край американцам вместе с несколькими настоящими субъектами РФ.
Комментариев: 0