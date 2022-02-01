Житель Петербурга выпал из окна на проходившую мимо школьницу с матерью

Житель Петербурга рухнул с 10-го этажа на проходившую под окнами школьницу с матерью. Видео © Telegram / 360tv

В Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна десятого этажа на проходившую мимо школьницу с матерью, несчастный случай произошёл в Юбилейном квартале Приморского района. Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам местных жителей, мужчина выпал из окна примерно в девять утра. В это время под окнами его дома проходили мама с дочерью, на которых он приземлился. От удара петербуржец скончался на месте.

"46-летний погибший проживал с мамой и супругой на 18-м этаже дома. По предварительной информации, он был записан к психиатру на сегодня. Перед трагедией ему позвонил работодатель, и мужчина вышел на балкон поговорить", — сообщает "Фонтанка".

Также известно, что по прибытии бригады скорой помощи девочка была в сознании, однако жаловалась на онемение одной ноги. Ребёнка срочно доставили в детскую больницу № 2, врачи диагностировали у школьницы перелом. Состояние её матери не уточняется.