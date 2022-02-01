В Сызрани неизвестный прохожий-герой спас попавшую под поезд девочку

В Сызрани неизвестный прохожий-герой чудом спас попавшую под грузовой поезд девочку. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его словам, 31 января в 13 часов 30 минут на десятом километре перегон Сызрань город — Кашпер ехал грузовой поезд. Девочка шла вдоль путей в наушниках и не реагировала на сигналы машиниста. В последний момент её спас случайный прохожий в камуфляжной форме.









Чтобы избежать наезда, машинист экстренно затормозил и подал сигнал большой громкости, отметили в пресс-службе центрального межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. Тем не менее девочка была задета по касательной выступающими частями локомотива.

В результате девочку доставили в центральную городскую больницу Сызрани, врачи поставили диагноз "политравма". Сейчас героя, спасшего жизнь ребёнку, ищут.

"Следователи <...> устанавливают все обстоятельства и причины травмирования, готовится к назначению ряд экспертиз. Также следователи устанавливают личность мужчины, оказавшего помощь ребёнку (телефон для связи 8-846-332-32-15)", — сообщили в пресс-службе.