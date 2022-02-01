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В Сызрани неизвестный прохожий-герой спас попавшую под поезд девочку

Тем не менее ребёнка задело, её доставили в центральную городскую больницу Сызрани, врачи поставили диагноз "политравма". Сейчас героя, спасшего девочке жизнь, ищут.

1 февраля, 11:38

Место, где неизвестный спас попавшую под поезд девочку в Сызрани © LIFE

В Сызрани неизвестный прохожий-герой чудом спас попавшую под грузовой поезд девочку. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его словам, 31 января в 13 часов 30 минут на десятом километре перегон Сызрань город — Кашпер ехал грузовой поезд. Девочка шла вдоль путей в наушниках и не реагировала на сигналы машиниста. В последний момент её спас случайный прохожий в камуфляжной форме.

  • Место, где неизвестный спас попавшую под поезд девочку в Сызрани © LIFE
    Место, где неизвестный спас попавшую под поезд девочку в Сызрани © LIFE
  • Место, где неизвестный спас попавшую под поезд девочку в Сызрани © LIFE
    Место, где неизвестный спас попавшую под поезд девочку в Сызрани © LIFE
  • Фото с места, где неизвестный спас попавшую под поезд девочку в Сызрани © LIFE
    Фото с места, где неизвестный спас попавшую под поезд девочку в Сызрани © LIFE
  • Фото с места, где неизвестный спас попавшую под поезд девочку в Сызрани © LIFE
    Фото с места, где неизвестный спас попавшую под поезд девочку в Сызрани © LIFE

Место, где неизвестный спас попавшую под поезд девочку в Сызрани © LIFE

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Чтобы избежать наезда, машинист экстренно затормозил и подал сигнал большой громкости, отметили в пресс-службе центрального межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. Тем не менее девочка была задета по касательной выступающими частями локомотива.

В результате девочку доставили в центральную городскую больницу Сызрани, врачи поставили диагноз "политравма". Сейчас героя, спасшего жизнь ребёнку, ищут.

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"Следователи <...> устанавливают все обстоятельства и причины травмирования, готовится к назначению ряд экспертиз. Также следователи устанавливают личность мужчины, оказавшего помощь ребёнку (телефон для связи 8-846-332-32-15)", — сообщили в пресс-службе.

Ранее Лайф рассказывал, что в Уфе заплакавший ребёнок чудом спас семью от упавшей с крыши дома глыбы льда. Отмечается, что жители не раз просили управляющую компанию почистить снег или установить козырёк над подъездом, однако их просьбы не выполнялись.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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