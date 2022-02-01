Евросоюз подтвердил выделение Украине 1,2 млрд евро в качестве финансовой помощи

Евросоюз подтвердил выделение Украине дополнительных 1,2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи стране. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия выделила 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине. Я призываю Европарламент и Совет ЕС одобрить [это решение] в кратчайшие сроки, чтобы мы смогли перевести первый транш помощи (600 миллионов евро. — Прим. ред.) как можно раньше", — сказала она.