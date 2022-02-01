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Евросоюз подтвердил выделение Украине 1,2 млрд евро в качестве финансовой помощи

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европарламент и Совет ЕС одобрить данное решение как можно скорее. Деньги Киеву будут перечислены двумя траншами по 600 миллионов евро.

1 февраля, 11:32

© Pixabay

Евросоюз подтвердил выделение Украине дополнительных 1,2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи стране. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия выделила 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине. Я призываю Европарламент и Совет ЕС одобрить [это решение] в кратчайшие сроки, чтобы мы смогли перевести первый транш помощи (600 миллионов евро. — Прим. ред.) как можно раньше", — сказала она.

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Таким образом, средства будут переведены Киеву двумя траншами по 600 миллионов евро сразу после одобрения программы Европарламентом и Советом ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз с 2014 года предоставил Украине беспрецедентный объём помощи в 17 миллиардов евро и намерен продолжать помогать Киеву, в том числе в укреплении ВС.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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