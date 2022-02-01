Эксперт Ильичёва рассказала, как часто нужно дезинфицировать экран смартфона

Регулярное пользование антисептическими салфетками для протирания экрана смартфона никак не может навредить его экрану, и чистить дисплей рекомендуется регулярно. Об этом "Газете.ru" рассказала бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва.

"В составе антисептика есть летучие вещества, они быстро испаряются и не могут навредить устройству", — подчеркнула она.

По совету Ильичёвой, чистить экран смартфона рекомендуется не реже одного раза в день. А на фоне распространения коронавируса и вовсе стоит протирать гаджет так же часто, как и руки.

"Это устройство, как и руки человека, накапливает миллионы бактерий в процессе использования. К тому же из-за загрязнений снижается чувствительность экрана, образуется плёнка на камере", — объяснила специалист.