НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Эксперт Ильичёва рассказала, как часто нужно дезинфицировать экран смартфона

По словам специалиста, устройство, как и руки человека, накапливает миллионы бактерий в процессе использования. К тому же из-за загрязнений снижается чувствительность дисплея.

1 февраля, 11:40

Фото © Pexels

Регулярное пользование антисептическими салфетками для протирания экрана смартфона никак не может навредить его экрану, и чистить дисплей рекомендуется регулярно. Об этом "Газете.ru" рассказала бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва.

"В составе антисептика есть летучие вещества, они быстро испаряются и не могут навредить устройству", — подчеркнула она.

По совету Ильичёвой, чистить экран смартфона рекомендуется не реже одного раза в день. А на фоне распространения коронавируса и вовсе стоит протирать гаджет так же часто, как и руки.

Невролог Сагалова предупредила о риске получить тендовагинит из-за смартфона

Невролог Сагалова предупредила о риске получить тендовагинит из-за смартфона

"Это устройство, как и руки человека, накапливает миллионы бактерий в процессе использования. К тому же из-за загрязнений снижается чувствительность экрана, образуется плёнка на камере", — объяснила специалист.

Ранее Лайф рассказывал, почему ночью нужно отключать на смартфоне мобильный интернет. Если не установлены специальные настройки обновления приложений исключительно по сети Wi-Fi, то именно в ночное время гаджет начнёт подгружать их через мобильный интернет, отметил IT-эксперт Кашкин.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1