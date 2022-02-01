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В Шерегеше охранник кафе сломал ребро тревел-блогеру за разлитый на столе чай

Парень уже обратился с заявлением в полицию. Другие посетители же пытались остановить неадекватного сотрудника заведения, обращая внимание, что тот превышает свои полномочия.

1 февраля, 11:43

Кадр видео © "ШЕРЕГЕШ — горнолыжный курорт"

Конфликт между посетителем и охранником кафе в Шерегеше, закончившийся избиением первого © "ШЕРЕГЕШ — горнолыжный курорт"

В кафе "Пуля" на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе охранник избил тревел-блогера Владимира Бондаренко из-за того, что тот пришёл в заведение со своим чаем и случайно разлил его на столе. Пострадавший уже обратился в полицию, сообщает телеграм-канал SHOT.

Мужчина заметил, что сотрудник охраны немедленно попросил его убрать "свой самовар" и блогер сделал это. Однако случайно запачкал стол, когда двигал поднос с едой. Это возмутило охранника, который потребовал убрать за собой, а после небольшой перепалки стал избивать посетителя. Как видно на кадрах, сначала он пытался выволочь блогера за шиворот, а затем дважды сильно пнул его по телу. В итоге, по словам Бондаренко, у него сломано ребро и травмировано лёгкое.

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Другие посетители попытались остановить неадекватного сотрудника заведения, обращая внимание, что тот превышает свои полномочия. В группе Шерегеша в соцсети "ВКонтакте" выразили надежду, что действиям охранника будет дана справедливая правовая оценка.

Ранее Лайф рассказывал, как треш-стример Прокудин назвал избитую мать алкашкой и пообещал подать на неё в суд. Тиктокер заявил, что родительница якобы разбила телевизор. По его словам, бабушку он не хотел бить, ей просто досталось в ходе драки, когда она стала защищать дочь.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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