В Шерегеше охранник кафе сломал ребро тревел-блогеру за разлитый на столе чай

Конфликт между посетителем и охранником кафе в Шерегеше, закончившийся избиением первого © "ШЕРЕГЕШ — горнолыжный курорт"

В кафе "Пуля" на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе охранник избил тревел-блогера Владимира Бондаренко из-за того, что тот пришёл в заведение со своим чаем и случайно разлил его на столе. Пострадавший уже обратился в полицию, сообщает телеграм-канал SHOT.

Мужчина заметил, что сотрудник охраны немедленно попросил его убрать "свой самовар" и блогер сделал это. Однако случайно запачкал стол, когда двигал поднос с едой. Это возмутило охранника, который потребовал убрать за собой, а после небольшой перепалки стал избивать посетителя. Как видно на кадрах, сначала он пытался выволочь блогера за шиворот, а затем дважды сильно пнул его по телу. В итоге, по словам Бондаренко, у него сломано ребро и травмировано лёгкое.

Другие посетители попытались остановить неадекватного сотрудника заведения, обращая внимание, что тот превышает свои полномочия. В группе Шерегеша в соцсети "ВКонтакте" выразили надежду, что действиям охранника будет дана справедливая правовая оценка.