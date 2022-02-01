Под Омском отчим задушил четырёхлетнюю падчерицу из-за мультфильмов

Житель Омской области подозревается в убийстве маленькой дочери своей сожительницы. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

"Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего по факту обнаружения ночью 1 февраля в частном доме в деревне Кольцово Кормиловского района тела четырёхлетней девочки", — говорится в релизе ведомства.

По версии следствия, около часа ночи девочка попросила отчима включить ей мультики. Это разозлило подозреваемого, и тот "из личных неприязненных отношений" задушил ребёнка. На шум проснулась мать девочки, которая вызвала скорую помощь и полицию. Врачи уже ничем не смогли помочь малышке — она была мертва.

Отчима-убийцу задержали на месте. По предварительным данным, он был пьян. Со слов соседей, семья характеризуется с отрицательной стороны и злоупотребляет спиртными напитками.