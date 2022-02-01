Под Омском отчим задушил четырёхлетнюю падчерицу из-за мультфильмов
Соседи отрицательно отзываются о родителях погибшей девочки. По их словам, взрослые в этой семье злоупотребляют алкоголем.
Дом, в котором отчим расправился над ребёнком. Фото © Пресс-служба Следственного комитета
Житель Омской области подозревается в убийстве маленькой дочери своей сожительницы. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
"Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего по факту обнаружения ночью 1 февраля в частном доме в деревне Кольцово Кормиловского района тела четырёхлетней девочки", — говорится в релизе ведомства.
По версии следствия, около часа ночи девочка попросила отчима включить ей мультики. Это разозлило подозреваемого, и тот "из личных неприязненных отношений" задушил ребёнка. На шум проснулась мать девочки, которая вызвала скорую помощь и полицию. Врачи уже ничем не смогли помочь малышке — она была мертва.
Отчима-убийцу задержали на месте. По предварительным данным, он был пьян. Со слов соседей, семья характеризуется с отрицательной стороны и злоупотребляет спиртными напитками.
"В ходе следствия будут установлены все обстоятельства и причины преступления, также будет дана оценка действиям или бездействию профилактических служб, в обязанности которых входит контроль за условиями жизни и воспитания ребёнка в неблагополучной семье", — отметили в Следственном комитете.
Ранее Лайф писал об убийстве семьи с ребёнком-инвалидом под Омском. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. Как стало известно позже, к жестокой расправе могли быть причастны выжившая 14-летняя дочь и её 17-летний молодой человек. Позже эту версию подтвердил СК.
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