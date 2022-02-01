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Под Омском отчим задушил четырёхлетнюю падчерицу из-за мультфильмов

Соседи отрицательно отзываются о родителях погибшей девочки. По их словам, взрослые в этой семье злоупотребляют алкоголем.

1 февраля, 11:54
<p>Дом, в котором отчим расправился над ребёнком. Фото © <a href="https://omsk.sledcom.ru/news/item/1652498/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Следственного комитета</a></p>

Дом, в котором отчим расправился над ребёнком. Фото © Пресс-служба Следственного комитета

Житель Омской области подозревается в убийстве маленькой дочери своей сожительницы. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

"Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего по факту обнаружения ночью 1 февраля в частном доме в деревне Кольцово Кормиловского района тела четырёхлетней девочки", — говорится в релизе ведомства.

По версии следствия, около часа ночи девочка попросила отчима включить ей мультики. Это разозлило подозреваемого, и тот "из личных неприязненных отношений" задушил ребёнка. На шум проснулась мать девочки, которая вызвала скорую помощь и полицию. Врачи уже ничем не смогли помочь малышке — она была мертва.

Отчима-убийцу задержали на месте. По предварительным данным, он был пьян. Со слов соседей, семья характеризуется с отрицательной стороны и злоупотребляет спиртными напитками.

"В ходе следствия будут установлены все обстоятельства и причины преступления, также будет дана оценка действиям или бездействию профилактических служб, в обязанности которых входит контроль за условиями жизни и воспитания ребёнка в неблагополучной семье", — отметили в Следственном комитете.

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Ранее Лайф писал об убийстве семьи с ребёнком-инвалидом под Омском. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. Как стало известно позже, к жестокой расправе могли быть причастны выжившая 14-летняя дочь и её 17-летний молодой человек. Позже эту версию подтвердил СК.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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