Диетолог Соломатина назвала четыре шага для избавления от второго подбородка

Исключение из рациона жирных продуктов — это первое необходимое условие для избавления от второго подбородка. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

"Именно калорийные продукты питания, фастфуд, сладкие газированные напитки активно увеличивают наши объёмы. Жареные продукты и кондитерские изделия тоже способствуют появлению двойного зоба", — пояснила эксперт.

Меню в таких случаях должно быть правильным и дробным, на основе продуктов с высоким содержанием клетчатки и белков, отмечает Соломатина. К примеру, на завтрак можно приготовить омлет на оливковом масле с зеленью и свежими овощами, а на обед — гречку с индейкой или курицей. В свою очередь употребление рыбы и морепродуктов, богатых комплексом жирных кислот и витамином омега-3, будет способствовать восстановлению волокон коллагена и поддержанию процессов регенерации. Это тоже поможет в борьбе с дряблостью шеи.

Но совместно с диетой не стоит забывать и о кардиотренировках, отмечает эксперт. Например, бег, скакалка, прыжки, выпады и иные аэробные нагрузки помогут в целом скорректировать проблемные зоны.

Заключительные правила, которые назвала Соломатина для желающих избавиться от второго подбородка, — это вода и здоровый сон. Питьевой режим поможет поддержать нормальный вес, а здоровый сон будет способствовать улучшению эпидермиса кожи.