Сенатор Журавлёв призвал распространить статус жилья на уже построенные апартаменты

В Совете Федерации России выступают за то, чтобы правовой статус жилья получали не только новые апартаменты, но и те, которые уже построены. О необходимости внесения такой поправки в соответствующий законопроект заявил заместитель председателя верхней палаты российского парламента Николай Журавлёв.

"Одна из основных норм, которая должна, по нашему мнению, оказаться там — распространение на уже существующие апартаменты. Наша позиция такая: мы должны легализовать те апартаменты, которые сейчас построены", — рассказал сенатор в эфире телеканала "Вместе-РФ".

По оценкам экспертов, речь идёт о пяти-семи миллионах квадратных метров недвижимости, два-три из которых приходятся на Москву и Подмосковье, отметил Журавлёв. Он подчеркнул, что необходимо узаконить уже построенные апартаменты, чтобы их собственники были уверены, что "им ничего не грозит". Напомним, что на данный момент подобный вид жилья считается нежилым помещением, который приравнивается к коммерческой недвижимости.