Минтруд рекомендовал перевести максимум сотрудников на удалёнку

Российским работодателям рекомендуется перевести на удалённый режим максимально возможное число сотрудников в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Такую рекомендацию выдала Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при Правительстве РФ, сообщает Министерство труда и социальной защиты РФ.

"В связи с кратным ростом заболеваемости CoViD-19 Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников", — говорится в записи.

Отмечается, что документ был утверждён на заседании 28 января. При этом количество сотрудников работодатель определяет самостоятельно, исходя из возможностей. Всего же, по данным Минтруда, сейчас в стране дистанционно работают около трёх миллионов человек. В министерстве также заметили, что перевод на удалёнку не является основанием для сокращения зарплаты при сохранении объёма выполняемых задач, а все вопросы регулируются Трудовым кодексом РФ.