#wewillROCyou: Фигуристка Тотьмянина подписала петицию Ягудина в поддержку олимпийцев РФ
В сториз в "Инстаграме" она отметила, что ограничения, связанные с использованием символики России, уже надоели. Спортсменка также призвала подписать петицию своих поклонников.
Фигуристка Татьяна Тотьмянина © Instagram / tatianatotmyanina
Фигуристка Татьяна Тотьмянина заявила, что подписала петицию Ягудина в поддержку олимпийцев РФ © Instagram / tatianatotmyanina
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина заявила, что подписала петицию Алексея Ягудина, которую он запустил в поддержку российских спортсменов в связи с запретом WADA использовать символику нашей страны на Играх в Пекине. Об этом она рассказала в сториз в "Инстаграме".
"Через несколько дней в Пекине начинается Олимпиада, и наши ребята должны ощущать поддержку даже через экраны телевизоров. Я знаю, каково это — выступать, когда все трибуны против тебя. <...> Поэтому я сразу, одна из первых, подписала петицию Лёши против запрета WADA", — сказала фигуристка.
Она отметила, что надоели все эти ограничения, которые связаны с использованием символики России. Тотьмянина также выразила желание, чтобы к людям как можно скорее "вернулся здравый смысл". Вместе с тем она подчеркнула, что хочется верить в то, "что соревнования в Пекине станут последними, когда наша команда выступает под нейтральным флагом". Кроме того, фигуристка в сториз призвала подписчиков подписать петицию.
Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин запустил петицию в поддержку российских спортсменов. Он упомянул хештег #wewillROCyou, ставший символом поддержки российских спортсменов ещё на Олимпиаде в Токио.
Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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