wewillROCyou: Фигуристка Тотьмянина подписала петицию Ягудина в поддержку олимпийцев РФ

Фигуристка Татьяна Тотьмянина заявила, что подписала петицию Ягудина в поддержку олимпийцев РФ © Instagram / tatianatotmyanina

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина заявила, что подписала петицию Алексея Ягудина, которую он запустил в поддержку российских спортсменов в связи с запретом WADA использовать символику нашей страны на Играх в Пекине. Об этом она рассказала в сториз в "Инстаграме".

"Через несколько дней в Пекине начинается Олимпиада, и наши ребята должны ощущать поддержку даже через экраны телевизоров. Я знаю, каково это — выступать, когда все трибуны против тебя. <...> Поэтому я сразу, одна из первых, подписала петицию Лёши против запрета WADA", — сказала фигуристка.

Она отметила, что надоели все эти ограничения, которые связаны с использованием символики России. Тотьмянина также выразила желание, чтобы к людям как можно скорее "вернулся здравый смысл". Вместе с тем она подчеркнула, что хочется верить в то, "что соревнования в Пекине станут последними, когда наша команда выступает под нейтральным флагом". Кроме того, фигуристка в сториз призвала подписчиков подписать петицию.