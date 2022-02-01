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Премьер Польши Моравецкий заявил о готовности передать Украине лёгкие миномёты

Среди перечисленного главой кабмина оборонного вооружения также значатся разведывательные беспилотники и переносной зенитный ракетный комплекс "Гром".

1 февраля, 12:13
<p>© Twitter / <a href="https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/1476526941406732299/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ministerstwo Obrony Narodowej</a></p>

© Twitter / Ministerstwo Obrony Narodowej

Польша готова передать Украине лёгкие миномёты и другое вооружение, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Мы готовы передать Украине несколько десятков <…> артиллерийских снарядов, ПЗРК "Гром", а также лёгкие миномёты, разведывательные беспилотники и другое вооружение оборонного характера", — сказал он на совместном брифинге с главой Кабмина Незалежной Денисом Шмыгалем.

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Ранее Лайф рассказывал, что Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники. При этом в страну уже прибыла новая партия военной помощи США. Вашингтон в общей сложности планирует поставить Киеву военную помощь 45 авиарейсами. Поставки включают боеприпасы, противотанковые средства, стрелковое оружие и другое. А вот Германия исключила возможность поставки Незалежной летального оружия, зато Берлин предоставит Киеву пять тысяч касок.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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