Премьер Польши Моравецкий заявил о готовности передать Украине лёгкие миномёты

"Мы готовы передать Украине несколько десятков <…> артиллерийских снарядов, ПЗРК "Гром", а также лёгкие миномёты, разведывательные беспилотники и другое вооружение оборонного характера", — сказал он на совместном брифинге с главой Кабмина Незалежной Денисом Шмыгалем.