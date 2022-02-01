Премьер Польши Моравецкий заявил о готовности передать Украине лёгкие миномёты
Среди перечисленного главой кабмина оборонного вооружения также значатся разведывательные беспилотники и переносной зенитный ракетный комплекс "Гром".
© Twitter / Ministerstwo Obrony Narodowej
Польша готова передать Украине лёгкие миномёты и другое вооружение, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
"Мы готовы передать Украине несколько десятков <…> артиллерийских снарядов, ПЗРК "Гром", а также лёгкие миномёты, разведывательные беспилотники и другое вооружение оборонного характера", — сказал он на совместном брифинге с главой Кабмина Незалежной Денисом Шмыгалем.
Ранее Лайф рассказывал, что Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники. При этом в страну уже прибыла новая партия военной помощи США. Вашингтон в общей сложности планирует поставить Киеву военную помощь 45 авиарейсами. Поставки включают боеприпасы, противотанковые средства, стрелковое оружие и другое. А вот Германия исключила возможность поставки Незалежной летального оружия, зато Берлин предоставит Киеву пять тысяч касок.
Комментариев: 0