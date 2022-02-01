Белоруссия пригрозила Литве ответными мерами в связи с блокировкой транзита калия

Белоруссия собирается принять меры в ответ на блокировку транзита калия Литвой, они будут касаться железнодорожного транспорта. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Роман Головченко, сообщает пресс-служба правительства.

"Ответные меры будут жёсткие, мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснётся железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы", — заявил он.

Он также добавил, что Белоруссия предложила Литве диалог по этому вопросу и готова обсудить будущее двусторонних отношений. Головченко подчеркнул, что "дверь никогда не закрыта".

С 1 февраля Литва остановила транзит белорусского хлористого калия, объявив соглашение между белорусским производителем "Беларуськалий" и государственным предприятием "Литовские железные дороги" недействительным.