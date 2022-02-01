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Белоруссия пригрозила Литве ответными мерами в связи с блокировкой транзита калия

С 1 февраля Вильнюс закрыл канал экспорта, объявив соглашение между предприятиями "Беларуськалий" и "Литовские железные дороги" недействительным.

1 февраля, 12:20
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/belaruskali" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Беларуськалий официальный канал"</a></p>

Фото © Telegram / "Беларуськалий официальный канал"

Белоруссия собирается принять меры в ответ на блокировку транзита калия Литвой, они будут касаться железнодорожного транспорта. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Роман Головченко, сообщает пресс-служба правительства.

"Ответные меры будут жёсткие, мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснётся железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы", — заявил он.

Он также добавил, что Белоруссия предложила Литве диалог по этому вопросу и готова обсудить будущее двусторонних отношений. Головченко подчеркнул, что "дверь никогда не закрыта".

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С 1 февраля Литва остановила транзит белорусского хлористого калия, объявив соглашение между белорусским производителем "Беларуськалий" и государственным предприятием "Литовские железные дороги" недействительным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не бросит Белоруссию в условиях западных санкций. При этом в Кремле отказались рассуждать о готовности перенаправить через российскую территорию поставки белорусских калийных удобрений после отказа Литвы.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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