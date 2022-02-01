Путин: Венгрия покупает газ РФ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе
По словам российского лидера, договоры, которые "Газпром" подписал с этой страной в 2021 году, являются результатом прежде всего работы Будапешта.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Благодаря долгосрочным контрактам Венгрия может покупать российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе. Об этом на встрече с премьер-министром государства Виктором Орбаном в Кремле заявил президент России Владимир Путин.
"Важно и то, что сегодня Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе", — сказал российский лидер.
По его словам, договоры, которые "Газпром" подписал с Венгрией в 2021 году, являются результатом прежде всего работы Будапешта. Путин отметил, что они, в частности, дают возможность обеспечить стабильные поставки голубого топлива до 2036 года.
А ранее Лайф писал, что Украина впервые приступила к реверсу газа из Венгрии. Газотранспортная система раньше могла работать только по прямому направлению. Однако благодаря проведённым техническим мероприятиям появилась возможность транспортировки топлива в обе стороны.
Комментариев: 1
Ну вот той же самой Германии и Франции стоит брать пример с Венгров. Конструктивный диалог и нормальное сотрудничество = приятный прайс)