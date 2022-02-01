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Путин: Венгрия покупает газ РФ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе

По словам российского лидера, договоры, которые "Газпром" подписал с этой страной в 2021 году, являются результатом прежде всего работы Будапешта.

1 февраля, 12:26
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Благодаря долгосрочным контрактам Венгрия может покупать российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе. Об этом на встрече с премьер-министром государства Виктором Орбаном в Кремле заявил президент России Владимир Путин.

"Важно и то, что сегодня Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе", — сказал российский лидер.

По его словам, договоры, которые "Газпром" подписал с Венгрией в 2021 году, являются результатом прежде всего работы Будапешта. Путин отметил, что они, в частности, дают возможность обеспечить стабильные поставки голубого топлива до 2036 года.

"Газпром" почти в два раза увеличил суточный транзит газа в Евросоюз через Украину

"Газпром" почти в два раза увеличил суточный транзит газа в Евросоюз через Украину

А ранее Лайф писал, что Украина впервые приступила к реверсу газа из Венгрии. Газотранспортная система раньше могла работать только по прямому направлению. Однако благодаря проведённым техническим мероприятиям появилась возможность транспортировки топлива в обе стороны.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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Комментариев: 1

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Карина Пахомычевасегодня в 12:44

Ну вот той же самой Германии и Франции стоит брать пример с Венгров. Конструктивный диалог и нормальное сотрудничество = приятный прайс)

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