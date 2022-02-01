Уфолог Поуп обвинил Путина в отсутствии контактов с инопланетянами

Из-за угрозы войны с Украиной, якобы создаваемой президентом России Владимиром Путиным, инопланетяне не пойдут на контакт с землянами. Об этом заявил уфолог Ник Поуп в беседе с Daily Star.

"Высокоразвитые инопланетяне наверняка считают войну уделом примитивных цивилизаций, поэтому из-за сложившейся ситуации на Украине нас едва ли пригласят в Галактическую федерацию", — сказал он.

По словам Поупа, который в прошлом занимался изучением летающих тарелок для Министерства обороны Великобритании, "бряцание оружием на Украине" сводит к нулю шансы выйти на контакт с инопланетянами. Если они внимательно следят за Землёй, то сочтут российскую эскалацию напряжённости с соседом "примитивным поведением", считает уфолог.

При этом эксперт по НЛО отметил, что инопланетяне наверняка поймут стремление Британии бороться с российской агрессией, несмотря на превосходство армии России над британской.