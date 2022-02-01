Уфолог Поуп обвинил Путина в отсутствии контактов с инопланетянами
При этом эксперт по НЛО из Британии отметил, что пришельцы наверняка поймут стремление Лондона бороться с "российской агрессией", несмотря на превосходство армии РФ над британской.
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Из-за угрозы войны с Украиной, якобы создаваемой президентом России Владимиром Путиным, инопланетяне не пойдут на контакт с землянами. Об этом заявил уфолог Ник Поуп в беседе с Daily Star.
"Высокоразвитые инопланетяне наверняка считают войну уделом примитивных цивилизаций, поэтому из-за сложившейся ситуации на Украине нас едва ли пригласят в Галактическую федерацию", — сказал он.
По словам Поупа, который в прошлом занимался изучением летающих тарелок для Министерства обороны Великобритании, "бряцание оружием на Украине" сводит к нулю шансы выйти на контакт с инопланетянами. Если они внимательно следят за Землёй, то сочтут российскую эскалацию напряжённости с соседом "примитивным поведением", считает уфолог.
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При этом эксперт по НЛО отметил, что инопланетяне наверняка поймут стремление Британии бороться с российской агрессией, несмотря на превосходство армии России над британской.
"Инопланетяне сначала удивятся, какой смысл Великобритании выступать против России, но потом наверняка поймут, что альянс — это благое дело. И знай они хоть немного историю Земли, то ни за что не списывали бы со счетов британцев", — заключил Поуп.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.
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