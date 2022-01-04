Как пришельцы остановились в бурятской деревне накануне мощного урагана с жертвами Оглавление Гости с неба Визитёры Огни над Байкалом Приземлившийся на вершине сопки объект и вышедших из него четырёх гуманоидов хорошо рассмотрели сотни людей. 75100 75100 Фото © Shutterstock

Это случилось 16 мая 1990 года. Погода той весной на Байкале выдалась аномально жаркая, температура била все рекорды. Воздух прогревался до +20 °C, и непривычные к такой щедрости солнца жители Сибири начали сезон загара уже в первых числах апреля, а к концу месяца в некоторых водоёмах можно было уже купаться. Обычно такое происходило не раньше июня.

Вот и этот день радовал обитателей приграничного Кяхтинского района Бурятии непривычной жарой. Над селом Кудара-Сомон, расположенным в долине реки Кудары, не было ни облачка, в этот день температура воздуха достигла +34° C. Жаркое марево охватило сопки над долиной Кудары, воздух стоял неподвижно. Женщины из села позже вспоминали: к обеду село залило каким-то странным жёлтым светом. Чёрная ткань на юбках стала выглядеть выгоревшей, коричневой, пожелтели белые блузки и светлые занавески на окнах, а лица местных почему-то стали серыми. А после 14:25 со стороны Монголии к селу прилетело НЛО.

Гости с неба

Жители села описывают его по-разному. Одни говорят, что это был "огненный шар", другие считают, что цвет объекта был малиново-серебристым. Но все сходятся на том, что его размеры были большими — от 30 до 40 метров в диаметре. Сначала он завис над селом, а потом, делая зигзаги, приземлился на плоской, лысой вершине одной из кударинских сопок. Изумлённые таким вниманием небесных гостей селяне стали выбегать из домов, кто-то схватился за бинокль, чтобы получше рассмотреть летательный аппарат — ближайшие вершины сопок расположены в 500–700 метрах от крайних домов села. Но многие зоркие обитатели Кудара-Сомона и без всяких оптических приборов видели, как из диска появились четыре антропоида, причём один из них явно отличался от товарищей — он был в тёмной одежде и выше их на голову. Остальные были одеты то ли в серебристое, то ли в оранжево-серебристое, то ли в серебристо-малиновое. Поначалу квартет действовал решительно и направился по склону вниз — к домам.

Фото © Shutterstock

Инопланетян хорошо рассмотрели сотни обитателей посёлка. Одних работников районного потребительского кооператива было человек 50, другие выглядывали из окон, выбегали во дворы. Ольга Бухольцева была уверена, что два пришельца — женщины, а ещё двое — мужчины. Зоя Бадмаева вышла на улицу из дома, словно её кто-то позвал, и увидела, что посёлок залит жёлто-оранжевым светом, а на сопке сияет тарелка. Марина Зимирёва смотрела на прилетевших в бинокль, но лиц разглядеть не смогла. Она была уверена: "шар" представлял собой летательный аппарат — он крутился на месте, и в один из моментов женщина чётко увидела иллюминаторы.

На сопку навстречу визитёрам на мотоцикле выехали двое — местный житель, владелец транспортного средства Агафонов, и участковый Зимирёв. Но пока мотоцикл торопливо преодолевал склон, случилось странное: антропоиды, увидев спешащих им навстречу Агафонова и милиционера, поспешно ретировались обратно в свой "шар", а сам "шар" взмыл в небо и тут же исчез из вида.

Поднявшиеся на сопку участковый и Агафонов нашли только выжженную траву, метровые следы от "ног" космического аппарата и огромный полукруг, вдавленный в грунт сопки. Эти же следы видел краевед и историк Алексей Тиваненко, который поднимался на сопку через два месяца после случившегося. Он рассказывал, что его тогда очень удивили следы от космического корабля — грунт сопки был каменистым, продавить его мог лишь объект большого веса, однако затащить на сопку такой огромный объект было невозможно из-за крутизны склона. Энтузиасты взяли с места приземления пробы почвы и грунта и отправили их в Улан-Удэ, но дальнейшая судьба образцов неизвестна — то ли в них ничего не нашли, то ли их просто выбросили, посчитав чем-то несущественным. Но доподлинно известно, что участковый Зимирёв составил о происшествии рапорт и сдал его в РОВД районного центра — города Кяхта. Там где-то в архивах он и пылится до сих пор.

Визитёры

Надо сказать, что Бурятия всегда притягивала гостей с неба. Первым задокументированным визитом можно считать визит хана Шарагая, нойона, который спустился с неба на священную гору Холма-Ула на реке Ихэ-Ухгунь в Тункинской долине. В бурятских легендах говорилось, что хан Шарагай был главным среди небесных божеств — хаатов, которые, по верованиям бурят, восседают на отрогах Саян. С тех пор холм почитается святым местом. Любопытно, что холм над Кудара-Сомоном такого статуса удостоен не был, всё-таки 70 лет атеизма дали о себе знать.

Фото © Shutterstock

В "Иркутских летописях" Н. Романова встречается свидетельство о том, что в Забайкалье в селе Адриановка 1 июля 1904 года в 22 часа за одним из поездов Транссибирской магистрали следовал светящийся объект, который тогда приняли за "воздушный шар с окнами". От объекта в разные стороны исходили лучи "вращающихся прожекторов". По свидетельству историков, первые воздушные шары появились на Байкале только в 1914 году.

В 1985 году военный инструктор по прыжкам с парашютом, ныне спасатель местного ПСО Андрей Шубин в воинской части под Борзей видел через ТЗК с земли серо-серебристую летающую тарелку, находившуюся прямо по курсу вертолёта, с которого должны были вот-вот прыгать парашютисты. Тарелка висела в небе бесшумно и была не гладкой, а рифлёной. Шубин успел показать её своему другу, после чего тарелка исчезла. По рассказу спасателя, день был жарким, а на небе не было ни облачка.

Огни над Байкалом

НЛО не оставляют своим вниманием регион и сейчас. Светящиеся объекты то и дело видят над тайгой, над горами у Шатоя, у мыса Святой Нос, на озере Арей. Иногда это светящиеся точки, иногда диски или шары, иногда они напоминают по форме бумеранг. Дурной славой у местных жителей пользуется озеро Соболхо, образованное на месте карстового провала. Его истинная глубина до сих пор неизвестна, так как на дне озера находится вечная мерзлота, которая всё время оттаивает и вымывается. Местные то и дело видят под толщей воды всполохи зелёного свечения и рассказывают, что на берегах озера пропадают стада скота и люди.

Столичным журналистам местные сотрудники МЧС рассказали, как однажды на Байкале видели огромный диск. Сначала спасатели заметили свечение в глубине озера, а затем объект вылетел из воды, на мгновение завис над судном эмчеэсовцев, буквально ослепив всех ярким белым светом, и тут же взмыл в небо. Никто даже не успел схватиться за телефон или фотоаппарат. Сами спасатели описали его как диск диаметром в полкилометра. "Зрелище было поразительное и одновременно ужасающее", — вспоминали они.

Уфолог из Бурятии Роман Безводенских стал собирать свидетельства людей, видевших НЛО. На одном из роликов сослуживец Романа Аюша рассказывает о том, как стал свидетелем появления двух НЛО из Байкала в двух километрах от прохода, соединяющего Посольский сор с основным бассейном озера. Огни поднялись из глубин и беззвучно пролетели над лодкой, изрядно напугав рыбаков скоростью и размерами.

Конечно, все эти рассказы ничуть не проливают свет на происшествие в Кудара-Сомоне. Были ли это действительно гости из космоса или какое-то бесовское наваждение, непонятно. Возможно, это был мираж, но тогда откуда на сопке следы? Ровно через два часа после появления НЛО в Кудара-Сомоне в соседней Иркутской области начался страшнейший ураган: ветер, несущий плотные массы песка, достигал скорости 40 м/с. Наблюдавшие за ураганом жители городов сразу окрестили его самумом. Этот "самум" срывал крыши с домов, легко валил деревья, вырывал заводские ворота и переворачивал машины на шоссе. За час погибло 17 человек, сгорело 753 сельских дома. "Как в войну", — говорили очевидцы, осматривая пепелище на месте посёлка Китой в Ангарском районе. Совпадение? Не думаю.

Авторы Александр Лаврентьев