В Киеве стартовали переговоры Зеленского и Джонсона

Джонсон прибыл на встречу с Зеленским в Киеве © Facebook / Офис президента Украины

В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Как сообщает пресс-служба офиса главы украинского государства, переговоры проходят в Мариинском дворце.

"Также под председательством Владимира Зеленского и Бориса Джонсона состоятся украино-британские переговоры", — уточняется в сообщении на сайте офиса.

На опубликованных пресс-службой офиса лидера Незалежной видео показано, что Джонсон прибыл на встречу на серебристом внедорожнике. Из машины британский премьер вышел с красной папкой в руках. Во время приветствия с Зеленским к нему подбежал помощник и буквально выхватил документы из рук. Джонсон же заметил, что рад видеть лидера страны.