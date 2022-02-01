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В Киеве стартовали переговоры Зеленского и Джонсона

Британский премьер прибыл на серебристом внедорожнике и активно пожимал руку украинскому президенту, заметив, что рад его видеть.

1 февраля, 16:44

Владимир Зеленский и Борис Джонсон © Офис президента Украины

Джонсон прибыл на встречу с Зеленским в Киеве © Facebook / Офис президента Украины

В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Как сообщает пресс-служба офиса главы украинского государства, переговоры проходят в Мариинском дворце.

"Также под председательством Владимира Зеленского и Бориса Джонсона состоятся украино-британские переговоры", — уточняется в сообщении на сайте офиса.

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На опубликованных пресс-службой офиса лидера Незалежной видео показано, что Джонсон прибыл на встречу на серебристом внедорожнике. Из машины британский премьер вышел с красной папкой в руках. Во время приветствия с Зеленским к нему подбежал помощник и буквально выхватил документы из рук. Джонсон же заметил, что рад видеть лидера страны.

Ожидается, что Джонсон и Зеленский, в частности, обсудят угрозу "российского вторжения" на Украину. После чего британский премьер планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который так и не состоялся накануне.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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