В Киеве стартовали переговоры Зеленского и Джонсона
Британский премьер прибыл на серебристом внедорожнике и активно пожимал руку украинскому президенту, заметив, что рад его видеть.
Владимир Зеленский и Борис Джонсон © Офис президента Украины
Джонсон прибыл на встречу с Зеленским в Киеве © Facebook / Офис президента Украины
В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Как сообщает пресс-служба офиса главы украинского государства, переговоры проходят в Мариинском дворце.
"Также под председательством Владимира Зеленского и Бориса Джонсона состоятся украино-британские переговоры", — уточняется в сообщении на сайте офиса.
На опубликованных пресс-службой офиса лидера Незалежной видео показано, что Джонсон прибыл на встречу на серебристом внедорожнике. Из машины британский премьер вышел с красной папкой в руках. Во время приветствия с Зеленским к нему подбежал помощник и буквально выхватил документы из рук. Джонсон же заметил, что рад видеть лидера страны.
Ожидается, что Джонсон и Зеленский, в частности, обсудят угрозу "российского вторжения" на Украину. После чего британский премьер планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который так и не состоялся накануне.
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