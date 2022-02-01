НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Блинкен заявил о готовности США продолжить обсуждение с Россией вопросов безопасности

При этом госсекретарь отметил, что Вашингтон готов на двусторонней основе обмениваться мнениями с Москвой по вызывающим обеспокоенность моментам в координации с союзниками и партнёрами.

1 февраля, 16:38
<p>© Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=304800381679234&set=pb.100064478242854.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Department of State</a></p>

© Facebook / U.S. Department of State

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых заявил, что Вашингтон готов продолжить обсуждать с Москвой вопросы безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

"Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнёрами продолжать предметный обмен мнениями с РФ по связанным с безопасностью вопросам, вызывающим общую обеспокоенность", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Путин обсудил тему гарантий безопасности с премьером Италии Марио Драги

Путин обсудил тему гарантий безопасности с премьером Италии Марио Драги

В Госдепе ещё раз уточнили, что продолжать переговоры Соединённые Штаты готовы в полной координации с партнёрами и союзниками.

Ранее постпред США при ООН заявила, что в Вашингтоне не считают неизбежным "вторжение" РФ на Украину. По словам Линды Томас-Гринфилд, прошедшее 31 января заседание Совета Безопасности организации по теме Незалежной — это "абсолютный успех", ведь благодаря ему мир услышал заявления Москвы.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1