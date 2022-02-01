Блинкен заявил о готовности США продолжить обсуждение с Россией вопросов безопасности
При этом госсекретарь отметил, что Вашингтон готов на двусторонней основе обмениваться мнениями с Москвой по вызывающим обеспокоенность моментам в координации с союзниками и партнёрами.
© Facebook / U.S. Department of State
Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых заявил, что Вашингтон готов продолжить обсуждать с Москвой вопросы безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.
"Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнёрами продолжать предметный обмен мнениями с РФ по связанным с безопасностью вопросам, вызывающим общую обеспокоенность", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В Госдепе ещё раз уточнили, что продолжать переговоры Соединённые Штаты готовы в полной координации с партнёрами и союзниками.
Ранее постпред США при ООН заявила, что в Вашингтоне не считают неизбежным "вторжение" РФ на Украину. По словам Линды Томас-Гринфилд, прошедшее 31 января заседание Совета Безопасности организации по теме Незалежной — это "абсолютный успех", ведь благодаря ему мир услышал заявления Москвы.
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