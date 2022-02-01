Блинкен заявил о готовности США продолжить обсуждение с Россией вопросов безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых заявил, что Вашингтон готов продолжить обсуждать с Москвой вопросы безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

"Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнёрами продолжать предметный обмен мнениями с РФ по связанным с безопасностью вопросам, вызывающим общую обеспокоенность", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В Госдепе ещё раз уточнили, что продолжать переговоры Соединённые Штаты готовы в полной координации с партнёрами и союзниками.