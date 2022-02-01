В ЭИСИ рассказали, как губернаторы новой волны развивают спорт

Внимательное отношение губернаторов новой волны к развитию спорта и популяризации здорового образа жизни иллюстрирует тренд на кадровое обновление, инициированное президентом Владимиром Путиным. К такому выводу пришли эксперты ЭИСИ. Они обратили внимание, что в систему государственного управления постепенно включаются политики, нацеленные на заботу о благополучии граждан и проявляющие эту заботу через конкретные управленческие решения.

"ЭИСИ оценивает появление таких политиков на уровне исполнительной и законодательной власти через концепты губернаторов и депутатов новой волны. Последних эксперты определяют в качестве эффективных законодателей, выполняющих предвыборные обещания и нацеленных на заботу об интересах конкретных социальных групп", — говорится в поступившем в распоряжение Лайфа пресс-релизе.

Михаил Евраев. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Так, ставку на комплексное и всестороннее развитие регионального спорта делает врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, говорится в материалах ЭИСИ. В 2022 году при поддержке Евраева в регионе пройдут крупные спортивные мероприятия. В феврале состоится этап Кубка мира по фристайлу, а в августе и сентябре столица Золотого кольца примет матчи чемпионата мира по волейболу.

Постоянно вкладывается в развитие регионального спорта и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Региональные власти не перестали уделять внимание популяризации спорта, успешно приняв матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Инфраструктурные объекты ЧМ не остались без дела. К примеру, стадион "Сельма", где во время мундиаля располагалась главная тренировочная площадка, стал пространством для уличного скалодрома — центром притяжения детей и воспитанников спортшкол. По распоряжению губернатора там будет открыт новый спортзал. Кроме того, в апреле 2021 года в области открылся один из крупнейших скалодромов в Европе. Его стенки поднимаются на высоту 17 метров, а вес составляет около 100 тонн.

Врио главы Тамбовской области Максим Егоров стал инициатором того, чтобы юные хоккеисты в его регионе тренировались по национальной программе подготовки "Красная машина". Это уникальная российская методика, не имеющая аналогов в мире. Помимо улучшения качества подготовки спортсменов это должно придать новый импульс развитию хоккея в Тамбовской области. Кроме того, в регионе уделяется внимание и новым спортивным направлениям, среди которых ключевое место занимает киберспорт.

Максим Егоров. Фото © Администрация Тамбовской области

Развитие спорта происходит и в Новгородской области при активном участии губернатора Андрея Никитина. Совсем недавно там открылся Региональный центр по фигурному катанию на коньках и хоккею. По выходным на ледовой арене будут проходить массовые катания для всех желающих. Активно развивается и региональный футбол. Между РФС, Министерством спорта РФ и Правительством Новгородской области заключено соглашение о поддержке инфраструктурных проектов в этой сфере, среди которых строительство полноразмерного футбольного манежа и мини-футбольных площадок с искусственным газоном.