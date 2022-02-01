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Глава ВОЗ Гебреисус тревожно оценил ситуацию с ростом смертности от ковида

По словам директора организации, данные показатели растут в большинстве регионов планеты, а число новых случаев заражения в мире за последние десять недель уже превысило данные за весь 2020 год.

1 февраля, 16:08
<p>© Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

© Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что на данный момент во всём мире наблюдается рост смертности из-за коронавируса, также беспокойство вызывает быстрое распространение омикрон-штамма.

"После того как "омикрон" был впервые выявлен десять недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 миллионах случаев заражения. Это больше, чем за весь 2020 год", — отметил он во время брифинга в Женеве.

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Гебреисус подчеркнул, что сейчас наблюдается "очень тревожный рост смертности" в большинстве стран мира. Глава ВОЗ также призвал все государства защитить своё население, используя все имеющиеся инструменты, не только вакцины.

А ранее глава Европейского бюро ВОЗ предрёк мощную, но короткую волну "омикрона" в России. Представитель организации Ханс Клюге отметил, что сейчас не время расслабляться. По его словам, есть целых пять так называемых стабилизаторов пандемии, которых должны придерживаться все страны.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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