Глава ВОЗ Гебреисус тревожно оценил ситуацию с ростом смертности от ковида

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что на данный момент во всём мире наблюдается рост смертности из-за коронавируса, также беспокойство вызывает быстрое распространение омикрон-штамма.

"После того как "омикрон" был впервые выявлен десять недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 миллионах случаев заражения. Это больше, чем за весь 2020 год", — отметил он во время брифинга в Женеве.

Гебреисус подчеркнул, что сейчас наблюдается "очень тревожный рост смертности" в большинстве стран мира. Глава ВОЗ также призвал все государства защитить своё население, используя все имеющиеся инструменты, не только вакцины.