Глава ВОЗ Гебреисус тревожно оценил ситуацию с ростом смертности от ковида
По словам директора организации, данные показатели растут в большинстве регионов планеты, а число новых случаев заражения в мире за последние десять недель уже превысило данные за весь 2020 год.
© Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что на данный момент во всём мире наблюдается рост смертности из-за коронавируса, также беспокойство вызывает быстрое распространение омикрон-штамма.
"После того как "омикрон" был впервые выявлен десять недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 миллионах случаев заражения. Это больше, чем за весь 2020 год", — отметил он во время брифинга в Женеве.
Гебреисус подчеркнул, что сейчас наблюдается "очень тревожный рост смертности" в большинстве стран мира. Глава ВОЗ также призвал все государства защитить своё население, используя все имеющиеся инструменты, не только вакцины.
А ранее глава Европейского бюро ВОЗ предрёк мощную, но короткую волну "омикрона" в России. Представитель организации Ханс Клюге отметил, что сейчас не время расслабляться. По его словам, есть целых пять так называемых стабилизаторов пандемии, которых должны придерживаться все страны.
Комментариев: 0