Глава Европейского бюро ВОЗ предрёк мощную, но короткую волну "омикрона" в России

Нынешняя "омикронная" волна, в частности, и в России, будет мощной, но короткой. Такое мнение выразил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Он отметил, что в нашей стране идёт активное распространение нового штамма. В связи с этим Клюге подчеркнул, что сейчас не время расслабляться. По его словам, есть целых пять так называемых стабилизаторов пандемии, которых должны придерживаться абсолютно все страны.

"Номер один — вакцинация, номер два — бустерная вакцинация или ревакцинация, номер три — маски, номер четыре — проветривание, особенно школьных классов, потому что мы должны делать всё возможное, чтобы школы оставались открытыми, и номер пять — правительства должны повышать уровень доступности лечения. Это пять стабилизаторов пандемии, но мы видим, исходя из опыта стран, где уже был достигнут пик, что волна будет мощной, но короткой", — передаёт ТАСС слова представителя ВОЗ.

По мнению Клюге, при соблюдении вышеперечисленных стабилизаторов мир может выйти из острой фазы пандемии уже в текущем году. При этом, как указал представитель ВОЗ, это станет возможным, если люди будут ответственно относиться к происходящему. В частности, речь идёт о соблюдении карантина во время болезни.