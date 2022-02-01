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В Воронежской области на неделю приостановят работу кинотеатров и цирков из-за ковида

Школьников 5–11-х классов в областном центре переводят на дистанционное обучение. В муниципалитетах эти решения будут принимать местные руководители исходя из эпидемиологической обстановки.

1 февраля, 13:59
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Власти Воронежской области вводят новые ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщает правительство региона.

В частности, на неделю приостанавливается деятельность цирков, театров, кинотеатров, концертных организаций. Также по решению оперштаба с 3 февраля на дистанционное обучение переводятся ученики 5–11-х классов образовательных учреждений Воронежа. В муниципалитетах решения о переводе школьников принимаются местными главами исходя из эпидобстановки.

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Также в обязательном порядке на удалённый режим работы переведут всех беременных женщин, работающих в исполнительных органах власти и подведомственных организациях. Руководству частных предприятий тоже рекомендуют перевести таких сотрудников на удалёнку.

Кроме того, губернатор Александр Гусев поручил вести особый контроль наличия необходимых лекарственных средств для лечения коронавируса, выдаваемых бесплатно в поликлиниках, а также препаратов в аптеках. По словам главы Депздрава области Александра Щукина, в стационарах находится 1978 человек с CoViD-19, серьёзно выросла нагрузка не только на взрослые поликлиники, но и на детские консультации. В связи с чем до конца недели в Воронеже будет дополнительно открыто десять центров первичного осмотра при подозрении на коронавирус.

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Ранее Лайф сообщал, что Минтруд рекомендовал перевести максимум сотрудников на удалёнку. В ведомстве обратили внимание, что это не является основанием для сокращения зарплаты при сохранении объёма выполняемых задач, а все вопросы регулируются Трудовым кодексом РФ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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