Соседка погибшей новгородской девочки уверена, что тело малышки на её участок подбросили

Соседка погибшей в Новгородской области девочки не сомневается, что тело ребёнка ей подбросили на участок. И, вероятнее всего, это сделали родители малышки. По словам женщины, девочка чисто физически не смогла бы самостоятельно проделать такой большой путь.

"Тело подбросили, я уверена в этом. Если бы ребёнок шёл самостоятельно по сугробам и даже завалился в снег, он бы не валялся в такой форме. Её просто туда положили и ушли, вот и всё <...> Да и у меня есть калитка, она открывается на себя. Чтобы ребёнок её открыл — не может быть такого", — рассказала она в интервью сайту kp.ru.

К тому же, как отметила соседка, в день пропажи девочки она заметила одну странную вещь, которой не придала особого значения. По её словам, вечером она услышала, как на участке громко воет собака. Однако когда женщина выбежала на улицу, то ничего, кроме следов животного на снегу, она не обнаружила, поэтому вернулась обратно в дом. И вот спустя восемь дней в этом месте и нашли тело ребёнка.

"Судя по всему, кто-то из членов семьи девочки понёс ко мне труп, а их собака увязалась за ними. Тело они бросили у меня, но пёс не хотел отходить от девочки. Тогда собаку потащили за шкирку с моего участка обратно, вот она и выла", — предположила соседка.