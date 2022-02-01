Академик Петрукович объяснил, от чего зависит прогноз магнитных бурь

Согласно прогнозу лаборатории ФИАН, в ночь с 2 на 3 февраля планету настигнут магнитные бури. Кроме того, небольшие возмущения геомагнитного поля Земли ожидаются 10-го, 18-го и 25-го числа. Как пояснил директор Института космических исследований, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович, данные на месяц носят предварительный характер.

"Когда говорят о прогнозе за месяц, имеют в виду, что Солнце вращается с периодом 27 дней. Мы видим, какие там активные области были месяц назад. Они должны провернуться, прийти обратно в нашу сторону и повлиять на Землю. Это прогноз не конкретных вспышек и бурь, а ожидаемой активности", — рассказал учёный в беседе с телеканалом "360".

Петрукович отметил, что вспышка на Солнце фиксируется мгновенно, а буря случается спустя пару дней, когда сформировавшееся облако долетает до Земли. Таким образом, до фиксации вспышки сделать точный прогноз возникновения магнитной бури невозможно.

"Предсказывать вспышки за месяц не может никто. Но предсказать магнитную бурю за счёт градации вращения Солнца ещё как-то можно. Но эти повторяющиеся бури тоже проходят плюс два-три дня, и, как правило, они не очень сильные", — сообщил Петрукович.

По словам академика, в последнее время солнечная активность была умеренной. Несмотря на то что в этом месяце активность может усилиться, это вряд ли приведёт к серьёзным последствиям.