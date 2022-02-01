НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Академик Петрукович объяснил, от чего зависит прогноз магнитных бурь

По словам учёного, вспышка на Солнце фиксируется мгновенно, а сама буря происходит на планете спустя пару дней, когда сформировавшееся облако долетает до Земли.

1 февраля, 13:45
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Согласно прогнозу лаборатории ФИАН, в ночь с 2 на 3 февраля планету настигнут магнитные бури. Кроме того, небольшие возмущения геомагнитного поля Земли ожидаются 10-го, 18-го и 25-го числа. Как пояснил директор Института космических исследований, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович, данные на месяц носят предварительный характер.

"Когда говорят о прогнозе за месяц, имеют в виду, что Солнце вращается с периодом 27 дней. Мы видим, какие там активные области были месяц назад. Они должны провернуться, прийти обратно в нашу сторону и повлиять на Землю. Это прогноз не конкретных вспышек и бурь, а ожидаемой активности", — рассказал учёный в беседе с телеканалом "360".

Петрукович отметил, что вспышка на Солнце фиксируется мгновенно, а буря случается спустя пару дней, когда сформировавшееся облако долетает до Земли. Таким образом, до фиксации вспышки сделать точный прогноз возникновения магнитной бури невозможно.

Мировой рекорд: Учёным удалось "поймать" молнию длиной больше 700 километров

Мировой рекорд: Учёным удалось "поймать" молнию длиной больше 700 километров

"Предсказывать вспышки за месяц не может никто. Но предсказать магнитную бурю за счёт градации вращения Солнца ещё как-то можно. Но эти повторяющиеся бури тоже проходят плюс два-три дня, и, как правило, они не очень сильные", — сообщил Петрукович.

По словам академика, в последнее время солнечная активность была умеренной. Несмотря на то что в этом месяце активность может усилиться, это вряд ли приведёт к серьёзным последствиям.

Ранее Лайф сообщал, что 2 февраля Землю настигнет волна солнечной плазмы. Она вызовет магнитные бури, которые, по данным учёных, будут продолжаться два дня. При этом в РАН уровень их воздействия прогнозируют как самый слабый.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1