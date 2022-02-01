В "Локомотиве" рассказали, где находится осуждённый за изнасилование хоккеист Буше

Нападающий "Локомотива" Рид Буше сейчас находится в США из-за разбирательства по делу об изнасиловании 12-летней девочки. Об этом говорится в официальном заявлении клуба.

"Масштабная стратегия, которая многие годы лежит в основе деятельности хоккейного клуба "Локомотив", диктует обязательное соблюдение и развитие в игроках любого возраста и статуса — от детско-юношеских школ до основной команды — правильных нравственных и общегражданских ценностей. Именно поэтому "дело Рида Буше" требует от нас всестороннего детального рассмотрения и анализа произошедшего. На время разбирательств хоккеист находится в отпуске за свой счёт, в настоящее время он пребывает в США", — говорится в сообщении.