В "Локомотиве" рассказали, где находится осуждённый за изнасилование хоккеист Буше
Ранее спортсмена приговорили к году тюрьмы условно с испытательным сроком четыре года.
Хоккеист Рид Буше. Фото © Getty Images / Jeff Vinnick / NHLI
Нападающий "Локомотива" Рид Буше сейчас находится в США из-за разбирательства по делу об изнасиловании 12-летней девочки. Об этом говорится в официальном заявлении клуба.
"Масштабная стратегия, которая многие годы лежит в основе деятельности хоккейного клуба "Локомотив", диктует обязательное соблюдение и развитие в игроках любого возраста и статуса — от детско-юношеских школ до основной команды — правильных нравственных и общегражданских ценностей. Именно поэтому "дело Рида Буше" требует от нас всестороннего детального рассмотрения и анализа произошедшего. На время разбирательств хоккеист находится в отпуске за свой счёт, в настоящее время он пребывает в США", — говорится в сообщении.
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Ранее Лайф сообщал, что нападающий "Локомотива" Рик Буше признался в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году. Тогда хоккеист выступал за молодёжную сборную США и готовился к поездке на чемпионат мира. В итоге суд приговорил его к году тюрьмы условно с испытательным сроком четыре года.
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