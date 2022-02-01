Нумерологи рассказали, чего ждать от 2 февраля 2022 года

В нынешнем году второй день февраля — 02.02.2022 — обещает быть энергетически мощным днём. В эту дату Фортуна будет на вашей стороне, сообщила нумеролог и мастер Таро Наталья Ункель в беседе с телеканалом "360". Вместе с тем повторяющиеся цифры означают изменения в жизни вне зависимости от желания человека, отметила нумеролог и мастер космоэнергетики Лариса Середина.

"Начало года символизирует собой программу на следующий год. А вот дата 02.02.2022 даёт в сумме 10, это колесо Фортуны. В этот день удача может повернуться в нужную для вас сторону. Надо фокусироваться только на хорошем. Многие люди путаются: они мечтают о хорошем, а в голове сидит программа негатива — и им не хватает энергии для достижения цели", — рассказала Ункель.

Также на такую красивую дату многие пары назначили свадьбу. По словам нумеролога, союз, который создастся в этот день, будет спорным. Так, один из партнёров будет постоянно пытаться брать власть в свои руки. В таком случае удержать влюблённых вместе помогут их общие интересы, дело или увлечение, иначе они будут отдаляться друг от друга.

"В любых отношениях людей хорошо сближают общие ценности. Например, если оба любят путешествовать или ездить на дачу, ходить в театр или на рок-концерты", — добавила Ункель.

В то же время Лариса Середина подчеркнула, что "альянс двоек" содержит в себе бесконечность, движение вперёд и достижение цели. В этот день стоит записать свои желания, а потом представить, как они исполняются, "почувствовав, что вы при этом ощущаете". Если появится дискомфорт, то следует изменить написанное, поскольку "это желание может быть просто не ваше". А когда представления оставляют хорошие ощущения, то мечту нужно "отпустить на волю Вселенной", рассказала нумеролог.

По её словам, загаданное найдёт возможность реализоваться. Здесь главное, чтобы человек сам не выстраивал себе преграды на пути к задуманному. Середина отметила, что вера в неприятности из-за перебежавшей дорогу чёрной кошки материальна, но если решить, что это событие способно обеспечить успех на весь день, то именно так и будет.