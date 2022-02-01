НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Сенатор Варфоломеев поддержал рекомендацию о максимальном переводе сотрудников на удалёнку

В Совфеде отметили, что самое главное — уберечь людей и их здоровье. Причём сделать это нужно таким образом, чтобы доходы этих работников не снижались.

1 февраля, 13:29

Фото © Pixabay

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев считает, что нужно прислушаться к рекомендации о переводе на удалённый режим максимального количества работников. Об этом он рассказал в беседе с RT.

"На мой взгляд, к таким рекомендациям нужно прислушаться, поскольку они входят в общий комплекс мер, которые принимаются в нашей стране, чтобы люди береглись в это непростое время. Тем более что сейчас этот достаточно ощутимый подъём заболеваемости требует подключения к урегулированию ситуации и работодателей, и работников, и всех комиссий, какие только существуют", — сказал парламентарий.

Большинство россиян положительно относится к четырёхдневной рабочей неделе

Большинство россиян положительно относится к четырёхдневной рабочей неделе

По словам сенатора, самое главное — уберечь людей и их здоровье. Причём сделать это нужно таким образом, чтобы доходы этих работников не снижались. Кроме того, Варфоломеев отметил, что вакцинация и ревакцинация защищают человека от заражения коронавирусом или же облегчают течение самой болезни. Поэтому если увеличить темпы вакцинации, то можно положительно повлиять на ситуацию с распространением коронавируса.

Ранее Лайф рассказывал, что Минтруд рекомендовал перевести максимум сотрудников на удалёнку. В ведомстве обратили внимание, что это не является основанием для сокращения зарплаты при сохранении объёма выполняемых задач, а все вопросы регулируются Трудовым кодексом РФ.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1