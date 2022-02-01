Сенатор Варфоломеев поддержал рекомендацию о максимальном переводе сотрудников на удалёнку

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев считает, что нужно прислушаться к рекомендации о переводе на удалённый режим максимального количества работников. Об этом он рассказал в беседе с RT.

"На мой взгляд, к таким рекомендациям нужно прислушаться, поскольку они входят в общий комплекс мер, которые принимаются в нашей стране, чтобы люди береглись в это непростое время. Тем более что сейчас этот достаточно ощутимый подъём заболеваемости требует подключения к урегулированию ситуации и работодателей, и работников, и всех комиссий, какие только существуют", — сказал парламентарий.

По словам сенатора, самое главное — уберечь людей и их здоровье. Причём сделать это нужно таким образом, чтобы доходы этих работников не снижались. Кроме того, Варфоломеев отметил, что вакцинация и ревакцинация защищают человека от заражения коронавирусом или же облегчают течение самой болезни. Поэтому если увеличить темпы вакцинации, то можно положительно повлиять на ситуацию с распространением коронавируса.