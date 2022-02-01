На Украине могут отменить военный призыв к 2024 году
Для этого Министерству обороны Незалежной поручено разработать план постепенного перехода к формированию ВСУ на профессиональной основе.
Солдат украинской армии. Фото © Getty Images / Serhii Hudak / Ukrinform / Future Publishing
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, призванный повысить привлекательность военной службы в ВСУ и развитие профессиональной армии. В рамках этого документа предусматривается отказ от срочной службы в 2024 году. Об этом сообщается на сайте президента Незалежной.
"Документ также предусматривает... внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года", — говорится в тексте указа.
Однако данный документ не отменяет призыв напрямую, а создаёт ряд поручений правительству, благодаря которым это станет возможным. Для этого Зеленский поручил Минобороны Украины разработать план постепенного перехода к формированию ВСУ на профессиональной основе. В частности, ведомству надо будет увеличить срок службы контрактников и поднять зарплаты военным, заключающим долгосрочные контракты, до уровня не менее трёхкратного размера минимальной заработной платы по стране.
Ранее Лайф рассказал, что в декабре 2021 года Минобороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны встать на учёт. Список состоит из 35 пунктов. Предположительно, под действие приказа подпадают сотни тысяч украинок. Не стали делать исключение и для беременных и женщин с малолетними детьми. Документ вызвал бурю негодования, а петиция за отмену приказа на сайте президента Незалежной набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов.
Комментариев: 0