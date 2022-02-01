На Украине могут отменить военный призыв к 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, призванный повысить привлекательность военной службы в ВСУ и развитие профессиональной армии. В рамках этого документа предусматривается отказ от срочной службы в 2024 году. Об этом сообщается на сайте президента Незалежной.



"Документ также предусматривает... внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года", — говорится в тексте указа.

Однако данный документ не отменяет призыв напрямую, а создаёт ряд поручений правительству, благодаря которым это станет возможным. Для этого Зеленский поручил Минобороны Украины разработать план постепенного перехода к формированию ВСУ на профессиональной основе. В частности, ведомству надо будет увеличить срок службы контрактников и поднять зарплаты военным, заключающим долгосрочные контракты, до уровня не менее трёхкратного размера минимальной заработной платы по стране.

