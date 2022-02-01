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Путин поздравил Лещенко с 80-летним юбилеем и отметил его прекрасную творческую форму

Юбиляр не останавливается на достигнутом, своей энергией и увлечённостью, а также истинным патриотизмом вносит вклад в поддержку одарённых певцов и артистов, добавил глава государства.

1 февраля, 13:05
<p>Лев Лещенко © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B-cn-l2onVi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">leshchenko_lv</a></p>

Лев Лещенко © Instagram / leshchenko_lv

Президент России Владимир Путин поздравил певца Льва Лещенко с 80-летним юбилеем, присоединившись к тёплым словам и пожеланиям, уже прозвучавшим в адрес артиста. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Свой юбилей вы встречаете в прекрасной творческой форме. Благодаря безграничной преданности искусству, неустанному труду и особой жизненной закалке вам удалось сквозь годы пронести молодость души, яркий талант, оптимизм и неизменную доброжелательность. Вы пользуетесь поистине всенародной любовью и всегда востребованы, восхищаете своих поклонников высочайшим исполнительским мастерством и неподражаемым артистическим темпераментом", — сказано в тексте телеграммы.

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Путин заметил, что Лещенко не останавливается на достигнутом, своей энергией и увлечённостью, а также истинным патриотизмом вносит вклад в поддержку одарённых певцов и артистов, объединяет людей вокруг интересных идей и замыслов.

"Здоровья вам, уважаемый Лев Валерьянович, вдохновения и всего наилучшего. Счастья и благополучия вашим близким", — добавил президент.

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А ранее Лайф рассказывал, что Константин Хабенский отпраздновал 50-летний юбилей, который он отмечал 11 января, на сцене МХТ. Актёр сыграл главную роль в спектакле "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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