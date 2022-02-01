Путин поздравил Лещенко с 80-летним юбилеем и отметил его прекрасную творческую форму

Юбиляр не останавливается на достигнутом, своей энергией и увлечённостью, а также истинным патриотизмом вносит вклад в поддержку одарённых певцов и артистов, добавил глава государства.

Президент России Владимир Путин поздравил певца Льва Лещенко с 80-летним юбилеем, присоединившись к тёплым словам и пожеланиям, уже прозвучавшим в адрес артиста. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Свой юбилей вы встречаете в прекрасной творческой форме. Благодаря безграничной преданности искусству, неустанному труду и особой жизненной закалке вам удалось сквозь годы пронести молодость души, яркий талант, оптимизм и неизменную доброжелательность. Вы пользуетесь поистине всенародной любовью и всегда востребованы, восхищаете своих поклонников высочайшим исполнительским мастерством и неподражаемым артистическим темпераментом", — сказано в тексте телеграммы.

Путин заметил, что Лещенко не останавливается на достигнутом, своей энергией и увлечённостью, а также истинным патриотизмом вносит вклад в поддержку одарённых певцов и артистов, объединяет людей вокруг интересных идей и замыслов.

"Здоровья вам, уважаемый Лев Валерьянович, вдохновения и всего наилучшего. Счастья и благополучия вашим близким", — добавил президент.