Дело о незаконной охоте на косуль завели на двух полицейских в Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, подозреваемых в незаконной охоте на косуль, сообщили в региональном управлении СКР.

СК раскрывает возраст задержанных правоохранителей: одному 29 лет, другому — 37. Отмечается, что в конце января подозреваемые, находясь в должности участковых одного из районных отделов, совместно со знакомым незаконно охотились вблизи села Воробьёво Венгеровского района. В результате они добыли не менее девяти сибирских косуль во время запрета охоты на них. У правоохранителей изъяты охотничьи ружья, снегоходы и мешки с мясом.

В УМВД РФ по региону заметили, что в отношении сотрудников проводятся служебные проверки. Если их вина будет установлена, оба будут уволены и понесут наказание в соответствии с законом. Их непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Как уточняет издание НГС со ссылкой на источники, один из задержанных — участковый полиции по Чановскому району Павел Дерюгин. Схрон из останков туш в трёх километрах от села обнаружил государственный инспектор Венгеровского района Алексей Подцепилов. В результате 31 января была организована засада, а приехавший к схрону Дерюгин заметил её и попытался скрыться. По данным издания, правоохранитель продавал мясо в рестораны Новосибирска.