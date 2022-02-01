WP: Перепалка постпредов РФ и США при ООН стала острейшей за последние годы

Словесный конфликт, случившийся между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд в рамках заседания Совета Безопасности организации, стал острейшим за последние годы. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как утверждает издание, российского постпреда при ООН возмутили слова Томас-Гринфилд о том, что Россия якобы пытается выставить Киев и страны Запада агрессорами, создавая таким образом предлог для вторжения на Украину. В ответ Небензя обвинил Вашингтон в намеренных провокациях и подчеркнул, что США усиливают напряжённость обстановки в регионе лживыми заявлениями о мнимых планах российского "вторжения".

"Вы ждёте, когда это произойдёт, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью", — заявил постпред РФ.

Кроме того, Небензя обратил внимание на то, что Запад привёл к власти на Украине "чистых нацистов" и "сделал героями тех, кто сражался на стороне Гитлера". Томас-Гринфилд, в свою очередь, заявила о якобы агрессивном характере России, который Запад "наблюдал долгие годы". После заседания Совета Безопасности ООН Небензя напомнил, что даже президент Украины Владимир Зеленский просил западные страны не нагнетать обстановку безосновательными заявлениями, поскольку это вредит украинской экономике.