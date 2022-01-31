Вторжения не будет: Как российский полпред Небензя отбил в ООН атаку американцев Неизвестно, какие препараты должны были принимать в полпредстве США, чтобы заявить о пяти тысячах солдат, ракетах и ПВО, которые якобы направила Россия в Белоруссию для агрессии против Киева. 31 января, 20:16 Василий Небензя. Фото © Getty Images / Tayfun Coskun / Anadolu Agency

По инициативе американской стороны в Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности ООН. Основной темой для обсуждения стало мнимое вторжение российских войск на Украину. В России эту встречу уже раскритиковали и назвали её пиар-трюком.

Началось всё с того, что постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о желании России напасть на Украину, в том числе и с территории Белоруссии. По её сведениям, в сопредельное государство направлено около пяти тысяч военных, системы ПВО, войска специального назначения и баллистические ракеты малой дальности. Она забыла, что российские и белорусские войска проводят совместные учения регулярно. Чуть позже представитель Белоруссии Валентин Рыбаков пояснил, что и сейчас военнослужащие проводят совместные тренировки. Политик рассказал, что "они носят сугубо оборонительный характер и не представляют угрозы для наших европейских партнёров или соседних с нами стран".

В начале заседания российская сторона инициировала голосование по вопросу целесообразности встречи Совбеза. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя дал понять собравшимся, что сегодняшняя встреча не имеет смысла.

— Россия вовсе не отказывается обсуждать ситуацию на Украине, но нам совершенно непонятно, что мы сегодня здесь обсуждаем и зачем мы здесь находимся, — заявил Небензя.

Украина сгубит себя сама

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В очередной раз российская сторона призвала Украину выполнять Минские соглашения. Как бы они этого ни не хотели, но в начале войны Пётр Порошенко подписался под ними. Хотя потом договорённость саботировали, но все стороны, причастные к урегулированию конфликта, признают, что "Минску" альтернативы нет. Василий Небензя напомнил Украине о её обязательствах, в том числе и о прямом диалоге с лидерами Донецка и Луганска. Однако он отметил, что западные страны выводят Украину на путь войны и это может для неё плохо закончиться.

— Если западные коллеги подталкивают Киев к саботажу Минских договорённостей, то это может закончиться самым плачевным образом для Украины, потому что она разрушит себя сама, — сказал дипломат.

Он пояснил, что Россия в деле разрушения Украины участия не принимает. Однако, по версии западных стран, в ближайшие дни Россия должна вторгнуться на Украину. Их волнует нахождение российских войск на границе с Незалежной, однако Небензя напомнил, что доказательств планов о нападении никто не приводит.

"Счёт идёт на дни?"

Ракетная установка стреляет ракетами во время тактических и специальных учений с разведчиками Гвардейской танковой армии ЗВО на полигоне Головеньки в Московской области. Фото © Getty Images / Russian Defence Ministry / Handout/ Anadolu Agency

— Перемещение российских войск на нашей территории выдаётся нашими американскими и западными коллегами за подтверждение якобы планируемой военной акции и даже агрессии, причём американский постпред сказала это так, будто эта агрессия уже состоялась, — отметил российский постпред.

Уходи красиво и живи счастливо

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины в Нью-Йорке. Фото © Getty Images / Spencer Platt

— Я иду на встречу с генеральным секретарём в преддверии нашего председательства в совете, которое начинается завтра, и, к сожалению, не могу перенести её в связи с графиком генерального секретаря, — объяснил Небензя, покинув встречу раньше запланированного, однако свой уход он попросил не воспринимать как демарш.

После того как постпред вышел из зала заседаний, слово взял представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Как это ни странно, но он уверил коллег, что Украина не собирается вести боевые действия на территории Донбасса и Крыма. По его словам, для его страны есть только один путь восстановления территориальной целостности — дипломатический.

Вторжения не будет

Российские военнослужащие. Фото © Getty Images / Russian Defence Ministry / Handout / Anadolu Agency

Уже в разговоре с журналистами Василий Небензя заявил, что никаких планов вторжения русских солдат нет. При этом он отметил, что со стороны Украины возможны провокации в отношении республик Донбасса.

— Что произойдёт сейчас, я не знаю, но мы не исключаем провокаций с украинской стороны. И самопровозглашённые республики заявили, что у них есть информация, что такие провокации могут произойти, — пояснил Небензя.

Примечательно, что Россия может ответить на попытку киевских силовиков войти на неподконтрольные им территории для защиты российских граждан. Не будет ничего удивительного в том, что, если именно так и произойдёт, потом нашу страну обвинят во вторжении. Хотя украинская сторона несколько раз отмечала, что войны не будет.

— Я хочу, чтобы все члены Совета Безопасности, все члены ООН заняли ответственные позиции. В интересах всех предотвратить войну, точнее возобновление активной фазы военной агрессии, — сказал Небензя.

Теперь же осталось наблюдать за дальнейшими действиями Украины, ведь их представитель сам сказал о желании не допустить войны, а единственным выходом для них является либо выполнение Минских соглашений, либо признание суверенитета Донбасса, что устроило бы все стороны.

Удивительно, но даже слова заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миротворчеству Розмари Ди Карло можно оценивать как реверанс в сторону России, ведь Москва всячески дистанцируется от вторжения.

— Мы призываем все стороны воздержаться от провокационной риторики и действий с тем, чтобы увеличить шансы на успех дипломатических усилий, — заявила дипломат.

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