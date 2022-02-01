В Свердловской области школьников и студентов переводят на дистанционное обучение

В Свердловской области с 2 февраля школьники вторых-восьмых классов, а также студенты колледжей и техникумов переводятся на дистанционное обучение на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом в своём аккаунте в "Инстаграме" написал губернатор Евгений Куйвашев.

"Сегодня мы поставили рекорд по новым случаям коронавируса. И мы бьём эти рекорды каждый день. Вирус стал более заразным, подхватить "омикрон" намного проще, чем предыдущие штаммы. Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений", — написал он.

Сообщается, что дистанционное обучение для школьников и студентов продлится две недели, до 16 февраля. Учащихся первых классов на этот период отправят на каникулы.

Также власти приняли решение запретить детям младше 17 лет посещать торговые центры без родителей, а детям до 18 лет — посещать спортивные организации и детские игровые комнаты в ТЦ. Кроме этого, всему детскому дополнительному образованию в регионе на этот период рекомендовано работать только дистанционно.