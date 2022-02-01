В Свердловской области школьников и студентов переводят на дистанционное обучение
Также власти приняли решение запретить детям младше 17 лет посещать торговые центры без родителей, а детям до 18 лет — посещать спортивные организации и детские игровые комнаты в ТЦ.
Онлайн-урок в период пандемии коронавируса CoViD-19. Фото © ТАСС / Алексей Зотов
В Свердловской области с 2 февраля школьники вторых-восьмых классов, а также студенты колледжей и техникумов переводятся на дистанционное обучение на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом в своём аккаунте в "Инстаграме" написал губернатор Евгений Куйвашев.
"Сегодня мы поставили рекорд по новым случаям коронавируса. И мы бьём эти рекорды каждый день. Вирус стал более заразным, подхватить "омикрон" намного проще, чем предыдущие штаммы. Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений", — написал он.
Сообщается, что дистанционное обучение для школьников и студентов продлится две недели, до 16 февраля. Учащихся первых классов на этот период отправят на каникулы.
Также власти приняли решение запретить детям младше 17 лет посещать торговые центры без родителей, а детям до 18 лет — посещать спортивные организации и детские игровые комнаты в ТЦ. Кроме этого, всему детскому дополнительному образованию в регионе на этот период рекомендовано работать только дистанционно.
Ранее Лайф рассказал, что что в Санкт-Петербурге школьников 7–11-х классов переводят на удалёнку. Такая мера из-за распространения коронавируса продлится в период с 2 по 13 февраля.
Комментариев: 0