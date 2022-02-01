Захарова с сарказмом ответила на слова секретаря СНБО Украины о Минских соглашениях
Алексей Данилов ранее заявил, что договорённости могут привести к полной дестабилизации Незалежной и якобы означают "уничтожение страны". На что, по его мнению, и рассчитывает Россия.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о невыполнимости Минских соглашений. Своим мнением дипломат поделилась в беседе с "Газетой.ru".
"Плохому СНБОУ и Данилов мешает", — саркастично высказалась на этот счёт Захарова.
Ранее Алексей Данилов во время интервью изданию Associated Press заявил, что положения Минска-2 невыполнимы для Киева, так как могут привести к полной дестабилизации Украины и якобы означают "уничтожение страны".
Напомним, что Минские соглашения предполагают амнистию, возобновление экономических связей, конституционную реформу на Украине с целью децентрализации власти, наделение Донецкой и Луганской областей особым статусом. Киев пока не продвинулся в выполнении этих обязательств.
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