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Захарова с сарказмом ответила на слова секретаря СНБО Украины о Минских соглашениях

Алексей Данилов ранее заявил, что договорённости могут привести к полной дестабилизации Незалежной и якобы означают "уничтожение страны". На что, по его мнению, и рассчитывает Россия.

1 февраля, 13:17
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о невыполнимости Минских соглашений. Своим мнением дипломат поделилась в беседе с "Газетой.ru".

"Плохому СНБОУ и Данилов мешает", — саркастично высказалась на этот счёт Захарова.

Сенатор Цеков ответил секретарю СНБО Украины, заявившему о "невыполнимости" Минских соглашений

Сенатор Цеков ответил секретарю СНБО Украины, заявившему о "невыполнимости" Минских соглашений

Ранее Алексей Данилов во время интервью изданию Associated Press заявил, что положения Минска-2 невыполнимы для Киева, так как могут привести к полной дестабилизации Украины и якобы означают "уничтожение страны".

Напомним, что Минские соглашения предполагают амнистию, возобновление экономических связей, конституционную реформу на Украине с целью децентрализации власти, наделение Донецкой и Луганской областей особым статусом. Киев пока не продвинулся в выполнении этих обязательств.


Небензя назвал Минские соглашения единственным способом разрешить ситуацию на Украине

Небензя назвал Минские соглашения единственным способом разрешить ситуацию на Украине

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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