Захарова с сарказмом ответила на слова секретаря СНБО Украины о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о невыполнимости Минских соглашений. Своим мнением дипломат поделилась в беседе с "Газетой.ru".

"Плохому СНБОУ и Данилов мешает", — саркастично высказалась на этот счёт Захарова.

Ранее Алексей Данилов во время интервью изданию Associated Press заявил, что положения Минска-2 невыполнимы для Киева, так как могут привести к полной дестабилизации Украины и якобы означают "уничтожение страны".