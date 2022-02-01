Зеленский анонсировал создание нового альянса Украины с Великобританией и Польшей

Украина совместно с Великобританией и Польшей создаёт новый формат политического сотрудничества в Европе. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде.

"Мы создаём новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей, и мы обеспечиваем для нашего государства гарантии финансовой устойчивости", — сказал украинский лидер, так и не раскрыв подробностей, в чём заключается новое партнёрство.

Зеленский также отметил, что дипломатическая поддержка Украины находится на самом высоком уровне с 2014 года. В то же время он добавил, что его страна ценит это, но "рассчитывает только на себя".

Отмечается, что официально новый альянс может быть документально закреплён 1 февраля в присутствии премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого. Стоит отметить, что первый накануне контактировал с заразившейся коронавирусом министром иностранных дел страны Лиз Трасс, и посетит Украину только при условии отрицательного теста на ковид.