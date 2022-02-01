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В ЛНР пригрозили добраться до Киева в случае нападения Украины на республику

Глава комитета Народного совета заявил, что, будучи гражданином и ополченцем первой волны, он всегда готов встать под ружьё и пойти на защиту республики.

1 февраля, 13:26
<p>Военнослужащие. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин</p>

Военнослужащие. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Луганск не исключает возможности нападения украинской армии на территорию республики, однако это вряд ли произойдёт в ближайшее время. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал глава Комитета Народного совета ЛНР по вопросам госбезопасности и обороны Олег Попов.

"Агрессия со стороны Украины есть, вероятность нападения всегда была и будет, но она мала. Потому что украинская армия точно знает, что наши братья-соседи нам помогут и не оставят в беде", — отметил депутат.

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Попов подчеркнул, что за восемь лет войны погибло много мирных жителей, которые продолжают гибнуть и сейчас, поэтому он, будучи гражданином и ополченцем первой волны, "всегда готов встать под ружьё и пойти на защиту республики". Какой бы ни была агрессия в отношении республик Донбасса, она несёт очень печальные последствия для Украины, добавил депутат. По его словам, в Киеве знают, что "получат по зубам очень сильно".

"Политики и руководители Украины понимают, что если они попробуют что-то сделать в отношении нас, то закончится это всё как минимум под Харьковом — и то если нам дадут команду "Стойте, ребята". А вообще, если там вспыхнет Харьков, поддержит нас Днепропетровск и Запорожье, то дойдём до Киева. Именно поэтому в Киеве сейчас идёт скрытая мобилизация и из города уезжают послы различных государств", — пояснил Попов.

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Ранее постпред Украины при ООН заявил, что Киев не намерен наступать ни в Донбассе, ни в Крыму. На заседании Совбеза Кислица также заявил, что его страна выступает за сохранение открытыми каналов связи с Москвой и готова возобновить переговоры.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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