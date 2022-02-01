В ЛНР пригрозили добраться до Киева в случае нападения Украины на республику

Луганск не исключает возможности нападения украинской армии на территорию республики, однако это вряд ли произойдёт в ближайшее время. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал глава Комитета Народного совета ЛНР по вопросам госбезопасности и обороны Олег Попов.

"Агрессия со стороны Украины есть, вероятность нападения всегда была и будет, но она мала. Потому что украинская армия точно знает, что наши братья-соседи нам помогут и не оставят в беде", — отметил депутат.

Попов подчеркнул, что за восемь лет войны погибло много мирных жителей, которые продолжают гибнуть и сейчас, поэтому он, будучи гражданином и ополченцем первой волны, "всегда готов встать под ружьё и пойти на защиту республики". Какой бы ни была агрессия в отношении республик Донбасса, она несёт очень печальные последствия для Украины, добавил депутат. По его словам, в Киеве знают, что "получат по зубам очень сильно".

"Политики и руководители Украины понимают, что если они попробуют что-то сделать в отношении нас, то закончится это всё как минимум под Харьковом — и то если нам дадут команду "Стойте, ребята". А вообще, если там вспыхнет Харьков, поддержит нас Днепропетровск и Запорожье, то дойдём до Киева. Именно поэтому в Киеве сейчас идёт скрытая мобилизация и из города уезжают послы различных государств", — пояснил Попов.