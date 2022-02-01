ЦРУ и Пентагон готовят отряды диверсантов, задача которых не позволить остановить войну в Донбассе Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему США закладывают под Украину бомбу с часовым механизмом, наводняя её подрывниками, боевиками и военными инструкторами. 31 января, 21:40 Фото © ТАСС / Константин Сазончик

Под видом иностранных инструкторов на Украину прибывают откровенные наёмники. Об этом в интервью российским СМИ заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, добавив, что такие специалисты ведут подготовку разведчиков и диверсантов. Это происходит, например, на Яворовском полигоне в Львовской области, который, хоть и числится украинским, давно передан в управление западных ЧВК, ведущих "подготовку бойцов и младшего комсостава сил специальных операций, то есть разведчиков и диверсантов".

Кроме того, по его словам, обучение проводится и за пределами Украины. ЦРУ с 2015 года готовит специалистов по организации партизанского движения из числа украинцев на американских военных базах. Там они учатся организации подполья, соблюдению конспирации, вербовке, проведению диверсионных операций. После этого возвращаются на Украину.

По мнению Пасечника, эти диверсанты не позволят стране вернуться к мирной жизни. Он уверен: НАТО оставит в стране множество диверсантов-подпольщиков, чтобы в дальнейшем управлять их деятельностью и иметь свою агентурную сеть на Украине. Пасечник также напомнил, что Киев не только легализовал обученных США диверсантов, но также наделил их правом использовать как стрелковое оружие, так и более тяжёлое вооружение, которое "Запад активно завозит на Украину".

Не знаю, стало ли это для кого-то неожиданностью. О том, что с украинской стороны воюет немало наёмников, как и идейных нацистов со всего мира, — мы знали с самого начала. Однако, судя по словам Пасечника, речь может идти не только об одиночках — "солдатах удачи", но и о целых группах западных ЧВК. А как им проще всего легализоваться на Украине? Конечно, под видом инструкторов, чьё присутствие в Незалежной Запад и не отрицает.

Впрочем, гораздо опасней могут оказаться обученные американцами диверсанты и так называемые партизаны, которых сейчас официально готовят в рамках создания "территориальной обороны". Американцы-то уедут, а они останутся. Не стоит думать, что украинские "партизаны" — это комичные персонажи, созданные киевской пропагандой, и в конечном счёте не факт, что в реальности существует киевлянка Марьяна Жагло, купившая винтовку стоимостью три средних киевских зарплаты и другие военные аксессуары на ту же сумму. Она, кстати, по легенде, член Сил территориальной обороны Украины, которые сейчас активно создаются по всей стране.

Ещё в середине января министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли признались газете The New York Times в подготовке диверсантов, рассказав, что в случае вхождения ВС РФ на территорию Украины их ожидает "полномасштабная партизанская война". В материале прямо говорится о том, что ЦРУ и Пентагон в этом участвуют, помогая будущим "партизанам" оружием, снаряжением, медицинским оборудованием и лекарствами, а также лечением за рубежом и даже предоставлением убежища в случае "оккупации" Украины Россией.

Но убежище им, судя по всему, будут предоставлять соседи — Польша, Румыния и другие. Откуда они могли бы делать вылазки на территорию Украины. У американцев в этом, кстати, богатый исторический опыт — после окончания Второй мировой именно они активно помогали бандеровцам. Есть и более свежие примеры — поддержка моджахедов в Афганистане и албанских террористов в Косове. Впрочем, если последние всё же действительно воевали с регулярными армиями, бандеровцы в основном занимались диверсиями и террором против мирного населения.

Идеальным вариантом для Запада было бы спровоцировать Россию в случае украинской агрессии в Донбассе не только на принуждение Киева к миру, но и к занятию территории для осуществления денацификации Украины. При этом они понимают, что большинство населения страны, кроме её западных областей, при таком сценарии если не цветами будет встречать российских военных, то уж точно не будет оказывать никакого сопротивления. Конечно же, США и их пособники введут санкции и заявят на весь мир об "агрессии". Но слова необходимо будет подкрепить картинкой "героїчного опiру". Для этого не нужно многочисленных отрядов, хватит и того, что есть сейчас. И это, повторюсь, будут не Марьяны Жагло с навороченными винтовками и натовским обмундированием. Это будут незаметные, но обученные действовать эффективно диверсанты и террористы, умеющие не только наносить противнику чувствительные удары в спину, но и создавать красивую "картинку" для мирового сообщества, требуемую для всеобщего осуждения "российской агрессии".

Впрочем, даже если им не удастся заманить Россию на территорию Украины, "партизанам" всё равно найдётся применение. Глава ЛНР уверен в том, что они не позволят стране вернуться к мирной жизни. Это означает, что, если чисто гипотетически на Украине появится вменяемое правительство, которое возьмётся за исправление всего того, что наворотили их попередники, захочет выполнить Минские соглашения и прекратить войну, у них в тылу тут же начнут действовать "спящие ячейки", задача которых будет — не допустить нормализации жизни в стране и установления мира.

Наконец, если допустить вариант раздела Украины на сферы влияния между Западом и Россией (подобное было с Германией и нельзя исключать и тут) или ввода миротворческого контингента, то Россия может получить "партизанское сопротивление" на подконтрольной территории, после чего Запад обвинит её в неспособности осуществлять миротворческие функции.

В общем, как ни крути, при любом исходе они смогут использовать то, что создают сейчас. При любом исходе они смогут извлечь выгоду. Выгодно создание парамилитарных гражданских структур и Киеву. Наверняка многие ностальгируют по вольнице 2014 года, когда любой условный губернатор Днепропетровщины мог окружить себя личными армиями подконтрольных только ему боевиков. Так и появились т.н. нацбаты, которые, однако, по условиям Минских соглашений пришлось-таки расформировать — вернее, влить в ряды официальных структур МВД и Минобороны.

Сегодня Зеленскому в условиях противостояния с олигархами и отсутствия какого-либо авторитета, а значит — контроля над армией и другими силовыми структурами, такие отряды могут оказаться очень кстати. Вот только вопрос: не вернёт ли это Украину снова в состояние полного хаоса?

Экс-глава МВД Украины Анатолий Могилёв заявил на днях, что создание войск территориальной обороны может привести не только к росту преступности, но и к развалу Украины. "Это приведёт к такому всплеску преступности в стране, что страшно себе представить. Если мы такие полупонятные подразделения вооружим чем-то, то это может вылиться боком в отношении нас", — уверен он.

Могилёв также предрёк Украине развал на удельные княжества со своими собственными маленькими армиями. "Мы перейдём к феодальному строю, когда замок был, там сидел феодал, у него была дружина, забором всё огорожено, крестьяне вокруг платили ему дань", — предупредил бывший глава МВД.

Что ж, и такой сценарий уже не кажется чем-то фантастическим. Для коллективного Запада не имеет значения судьба Украины — ему важно, чтобы она никогда не смогла возродиться ни как часть России, ни как её союзник, ни даже как нейтральное, но мирное и процветающее государство. Ему нужно заложить бомбу под Украину, которая будет взрываться постоянно, всякий раз, когда страна будет пытаться вернуться в нормальное состояние.

Тем временем стало известно, что жители республик Донбасса готовятся получать соцвыплаты от России и служить в армии РФ. Таким образом, обладатели российских паспортов, проживающие там, всё больше и больше становятся полноценными гражданами России. И там давно уже привыкли жить без Украины и мечтают отгородиться стеной повыше от этого "дурдома".

Вот только фашистский киевский режим отпускать их не хочет: стало известно, что на Украине готовят постановочные телесюжеты о якобы развязанных республиками и Россией военных действиях против Украины, в них также должны фигурировать якобы жители Донбасса, которые просят "освободить их от российского гнёта".

К сожалению, надежд на то, что Украина когда-либо сможет воссоединиться, став стабильным процветающим государством, всё меньше и меньше. И создание "партизанских" отрядов — лишний раз намекает на то, что территория по ту сторону линии разграничения надолго останется фейковым пиратским государством, территорией хаоса, которую и "переварить" нереально, и жить по соседству с которой — опасно.

Авторы