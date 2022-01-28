Крым под прицелом: Как США намерены изменить конвенцию Монтре и запустить авианосцы в Черное море Политолог Дмитрий Родионов — о том, как в Вашингтоне нашли способ раз и навсегда обойти конвенцию Монтре, согласится ли Эрдоган уступить интересам США и на что идет с ним торг 27 января, 21:40 Фото © ТАСС / AP Photo / Franc Zhurda

Администрация президента США допускает идею введения новых правил прохода и навигации военных кораблей в Черном море, сообщает The Wall Street Journal. По информации источников издания, в администрации Байдена в ходе составления ответа на предложения РФ по гарантиям безопасности, в том числе, обсуждалась идея введения новых правил прохода и навигации военных кораблей в Черном море.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс стягивает свои силы на восточном фланге для того, чтобы предоставить своим союзникам необходимые гарантии безопасности, а также для «мониторинга ситуации». «Мы повышаем готовность наших сил, мы увеличим свое присутствие, в том числе в районах Балтийского и Черного морей. Туда будет направлено больше кораблей и военных самолетов», — сказал тогда он.

В Балтику-то они могут заходить беспрепятственно: сколько угодно и любым составом. А вот в Черное море —нет — на этот счет, напомню, существует конвенция Монтре, которая жестко регламентирует тоннаж военных судов нечерноморских государств, имеющих право находиться в акватории (30 тыс. т) и срок их пребывания (21 день). К тому же, нужно заранее уведомлять Турцию о прохождении военных кораблей через причерноморские проливы.

Впрочем, у документа есть юридическая лазейка. Согласно, статье 29, по истечении каждого пятилетнего периода, считая со дня вступления в силу конвенции, каждая из сторон может взять на себя инициативу предложить изменение одного или нескольких из постановлений Конвенции. Правду, тут нужна поддержка двух третей участников соглашения. Но если взглянуть на их список, то почти все они, кроме России, Австралии и Японии, состоят в НАТО, а последние две являются союзниками США, так что численный перевес у коллективного Запада не просто подавляющий, а всеобъемлющий.

Конечно, этот документ для американцев давно является костью в горле. Ранее силы в регионе были практически равны, а если брать непосредственно черноморские державы, то там была одна НАТОвская Турция против трех стран соцлагеря: СССР, Болгарии, Румынии. Теперь мы одни против всех.

Американцы, кстати, подписантами конвенции вообще не являются, и как бы вообще не обязаны ее соблюдать. Так что они ее могут нарушить в любой момент (по их логике, это даже не будет нарушением). Они ее и нарушали, правда, не в наглую — задерживаясь в Черном море больше, чем на 21 день под предлогом поломки винтов — в 2014-м. Да и суммарный тоннаж они не раз превышали, в последний раз было совсем недавно, когда они пригнали в Черное море эсминец, штабной корабль, да еще и танкер.

Открытое же нарушение не было бы понято турками, которые, хоть и члены НАТО, давно пытаются по всему миру играть в самостоятельную игру, интересы в которой зачастую противоречат американским. А конвенция Монтре для их очень чувствительная тема, ибо нынешний статус-кво закрепляет за ними особую роль в регионе, роль «хозяйки проливов», лишаться которой они не хотели бы.

Однако, надо понимать, что времена изменились. Во-первых, НАТО получило численное преимущество в регионе. Черное море, которое на Западе испокон веков называли «Русским озером», по сути, таковым уже не является, скорее, это уже «НАТОвское озеро», и Россия, по их мнению, в нем явно лишняя.

Но Черное море, тем не менее, НАТОвским, так и не стало потому, что реально только две страны региона обладают серьезной военной мощью — Россия и Турция. Болгарию и Румынию, а тем более, Украину и Грузию с их потешными флотами всерьез воспринимать не стоит. Турция контролирует проливы, а Россия — Крым, который называют «ключом» к Черному морю, ибо тот, кто владеет полуостровом, может самостоятельно «закрывать» и «открывать» проливы и контролировать всю акваторию двумя-тремя ракетными залпами. Поэтому американцы так рвались в Крым в 2014-м. Его потеря для России означала бы лишение ее статуса черноморской державы. Но, как говорится, что-то пошло не так.

Крым, как и Калининград и акватория Охотского и Японского морей американскими военными аналитиками называется «зоной ограниченного доступа», т.е. территорией, где американские войска получат самые значительны потери в случае войны. А поскольку у американцев фактически нет полноценного доступа к Черному морю, то пытаться атаковать Россию с этого направления силами, имеющимися в рамках конвенции — чистое безумие. И это значит, что нужно менять условия захода и пребывания в акватории.

Разговоры об этом последние полгода ведутся весьма активно, хотя и, по большей части, завуалированно. В начале ноября двое американских конгрессменов Майк Роджерс и Майк Тернер призвали президента США развернуть военное присутствие США в Черном море с целью оказать Киеву военную поддержку. Сомнительно, что эти люди не слышали о конвенции Монтре и ее ограничениях. Что это? Прощупывание почвы? Подталкивание военно-политического руководства к нарушению конвенции?

Тогда же офицер ВМС США Брайан Харрингтон заявил, что регулярные военные учения в обход Конвенции Монтре помогут лишить Россию лидерства в Черном море. Харрингтон также призвал государства объединиться для обхода этого правила. Это уже открытый призыв. И это не конгрессмен, который может не знать и не понимать серьезности ситуации и сдуру предложить опасный и нереалистичный ход.

А может, все эти заявления обращены не столько президенту США, сколько президенту Турции? Ведь США были бы только рады изменить положения конвенции, да и численное преимущество у них есть. Самым серьезным препятствием остается позиция Турции, которая заинтересована в том, чтобы ничего не менять. Ведь попытки пересмотреть ключевые правила конвенции могут привести к ее полной аннигиляции, что лишит Турцию статуса «хозяйки» проливов и поставит регион на грань большой войны.

Турция для американцев вообще очень сложный партнер, особенно Турция Эрдогана, который играет в свою игру в Сирии, Ливии, покупает оружие у России и т.д. Уговорить этого партнера по НАТО не так просто, как кажется. И все же нет ничего невозможного.

США и Турция обсуждают блокирование Босфора для российских военных кораблей, сообщалось в российских СМИ в конце минувшего года с ссылкой на иранского журналиста Хаяла Муаззина. «В турецких соцсетях сегодня распространяется информация, согласно которой США предложили турецкому руководству уступить ряд районов на севере Сирии, чтобы убедить Турцию активнее сотрудничать против России в Черном море», — утверждает Муаззин.

Выдвигалась версия, что Вашингтон может попросить Турцию заблокировать российские военные корабли в Чёрном море через запрет на прохождение проливов, напоминая также, что в турецкой прессе уже звучали заявления о том, что Анкара может поддержать Украину путём блокирования Босфора.

Сделать это, правда, можно только в случае войны. Согласно нынешней редакции конвенции Монтре. А ее, как я говорил выше, можно менять. Конечно, Эрдогану не хотелось бы тут идти на поводу у США. Но что, если те действительно пообещают ему «сдать» Сирию. Что перевесит: статус-кво на Черном море или возможность решить «курдский вопрос»? А если американцы снимут санкции за С-400 и поставят-таки не поставленные самолеты? А если выдадут Гюлена, которого уже не раз «хоронили» в СМИ? У американцев много калачей за пазухой, которыми они могут подманить турецкое руководство. Почему они до сих пор этого не сделали и почему могут сделать сейчас.

Судя по ответу США на наши инициативы по безопасности, судя по эскалации на Украине и открытым угрозам переброски новых и новых подразделений и техники в Европу по периметру российских границ — американцы выбрали конфронтацию до победного конца. И для этого им необходимо Черное море любой ценой. Тут можно уже достать долго скрываемого в рукаве козырного туза. Вот только будет ли конец для них победным? Ведь в ядерных войнах победителей не бывает…

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